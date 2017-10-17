Wi-Fi爆安全漏洞 4成Android裝置恐遭駭

專家最近在受到廣泛使用的Wi-Fi加密協議上發現的漏洞，可能導致數以百萬計的使用者容易遭受攻擊，包括41%的Android裝置，美國政府與安全研究人員今天趕緊向全球發出警告。

法新社報導，美國政府的電腦應變中心（Computer Emergency Response Team）發布安全公告，表示試圖利用無線網路竊聽或劫持裝置的駭客，可利用這個漏洞下手。

美國國土安全部的電腦應變中心說：「攻擊者可利用這些弱點控制駭入的系統。」

不久前，比利時魯汶大學（KU Leuven）電腦科學家在研究時發現這個漏洞，稱之為「密鑰重裝攻擊」（Key Reinstallation Attack，簡稱KRACK）。

根據科技新聞網站Ars Technica，這項發現對外封鎖了好幾週，以讓Wi-Fi系統研發出安全補救措施。

魯汶大學研究人員范赫夫（Mathy Vanhoef）在網路發文說，攻擊者可以利用加密協議WPA2的弱點，「讀取先前假設是安全加密的資訊」。

他說：「這可以用來竊取敏感資訊，像是信用卡號碼、密碼、聊天訊息、電子郵件、照片等等。這類攻擊可以駭入現代所有受到保護的Wi-Fi網路。」

研究人員說，這項漏洞也可能可讓攻擊者「在網站埋下蠕蟲等惡意軟體」。

KRACK弱點可讓攻擊者繞過保密資料的Wi-Fi連結「金鑰」。

比利時研究人員在論文中說，所有搭載作業系統的裝置都可能受到KRACK攻擊，包括41%的Android裝置。

研究人員表示，這個新發現的安全漏洞很嚴重，因為Wi-Fi無所不在，加上在修補數以百萬計無線系統上有難度。