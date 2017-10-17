台灣設計協會ico-D世界設計高峰會倡議「設計人權」

（台灣英文新聞／藝文組）世界設計聯盟ico-D（International Council of Design）2017加拿大蒙特婁「世界設計高峰會」於當地時間10月15、16日展開。

聯盟成員的TADA台灣設計協會Taiwan (Amoeba) Design Association踴躍參與今年峰會，台灣時間10月16日清早3點42分，即加拿大魁北克時間15日下午3點42分，由台灣設計協會（TADA）理事莊凱如、洪子峯擔任代表，向各國與會者倡議「設計人權」，獲得各國代表熱烈共鳴。

澳洲ico-D理事Peter Florentzos對「設計人權」理念深表贊同，並希望能在澳洲國家級媒體發表，同時也歡迎台灣設計協會前往澳洲拜訪。Peter Florentzos在平面設計領域擁有超過20年的經驗，現為Florentzos Design設計總監，也是澳洲平面設計協會（AGDA）的成員。

台灣設計協會秘書處設於動腦雜誌社，此次「設計人權」倡議提案文宣全由動腦雜誌支援。

「設計人權」的國際倡議

「設計人權」是設計師的基本認知和義務。設計要憐憫貧寒和窮乏的人，拯救窮苦人的性命；設計如雄鷹，其視野高度與專注，足以撂倒熊與狼使之墜崖。

最弱勢的人民有權利要求最好的設計。設計應成人類基本權利，提供自由空間、視覺環境等具體行動，不可造成傷害，否則是侵害人類尊嚴。

設計就工具的本質，高於國家，設計不僅為人民，更要為「人」。設計不只用在產品和服務設計，更基於人權宜透過合理性、系統性，為政府、國家提出設計建言。「設計」如果純為經濟的一種手段，其價值將大受侷限，也將影響國家和世界的發展。

願重視「設計人權」的設計，將如《以賽亞書》所記：「必重新得力，如鷹展翅上騰，奔跑不困倦、行走不疲乏。」

<設計人權宣言>倡議完整手冊https://drive.google.com/file/d/0BwmmxPnVvfS1VGJET0xwa3ZVV3M/view?usp=sharing

「設計人權」英、日、法版本