《富比士》全球最受信賴公司　台灣3企業上榜

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）《富比士》（Forbes）近日首次推出最受信賴公司排行榜（Top Regarded Companies list），調查範圍是以《富比士》2017年全球2000大上市公司為對象，從中選出前250名最受信賴公司，台灣有3家企業上榜。

《自由》報導，《富比士》與Statista合作，邀請來自60國和地區的1.5萬受訪者介紹自己對全球企業2000強公司的看法，從信任度/誠信度、社會操守、雇主情況、公司產品或服務的等各方面表現，來評估對這些公司的信賴度。

其中德國企業巨頭西門子（Siemens）成為最受信賴公司排行榜上第1名。西門子在《富比士》全球企業2000強榜單上僅排第50名，卻成為最受信賴公司榜上第一名。

法國的米其林集團（Michelin Group）排名第2，美國Google母公司「Alphabet」排名第3。4到10名分別為，日本任天堂、美國迪士尼、丹麥啤酒企業嘉士伯（Carlsberg）、美國蘋果、義大利汽車商法拉利、美國連鎖飯店企業希爾頓及日本松下電子（Panasonic）。

台灣雖然有47家公司列入2017年全球2000大上市公司，但僅有華碩、台積電、鴻海3家企業，入選最受信賴公司。

其中排名最高的為華碩，在最受信賴公司排行榜中為26名，也是台企唯一一家進入百名之列。台積電則排名第177名。在2000大上市公司居台企第一名的鴻海，在最受信賴公司排行榜中位居248名。