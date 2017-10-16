政院：ODA不是外交援助 非千億黑洞

（中央社記者謝佳珍台北16日電）行政院發言人徐國勇今天表示，政府開發協助（ODA）不是外交援助，35億美元是銀行融資額度，和政府預算無關，政府只補貼利息；媒體評論扭曲事實，行政院深感遺憾。



中國時報短評指出「政府開發協助（ODA）計畫，又一個千億元黑洞」，徐國勇上午透過新聞稿表示，ODA不是外交援助，而是台灣的商業銀行融資給外國政府的採購機關或單位，由外國政府保證、台灣廠商進行施作，35億美元是銀行融資額度，和政府預算無關，政府只補貼利息。



徐國勇指出，台灣在國際及區域發展當中扮演關鍵性的角色，透過政府與民間共同合作，擴大參與海外工程建設，除可增進與友好及邦交國家的整體關係外，並可帶動台灣工程產業及相關產品的國際發展空間。



他說，工程業者拓展海外商機需要政府充分的協助與奧援，各國都是如此。目前日本及韓國的作法，都是利用政府資源，替國內業者尋求商機及去除障礙、改善環境，並善用援外機制拓展開發中國家市場。



徐國勇指出，日本自2000年至2014年ODA的總支出約達1500億至1600億美元間，平均每年約達100億美元規模；韓國ODA援助規模自2011年至2017年間總計約達140億美元，平均每年約20億美元。



他表示，政府經參考日、韓的運作機制，並考量台灣能力及民間優勢，有效爭取海外公共工程商機，行政院核定「以ODA模式推動海外公共工程執行計畫」，初期將以爭取35億美元的海外公共工程商機為目標。



徐國勇指出，依據這項計畫，在案源選擇上，將以債信良好的國家作為承作的對象，且設計政策評估及專業評估的嚴謹作業程序，相關審核的機制十分透明，整體資金的來源與去處明確清楚，並無所謂「洗錢」的疑慮。



他並說，目前國內資金相當充裕，這項執行計畫所運用的資金將不會來自於政府預算，未來承作銀行的資金來源將十分廣泛充足，貸款國也必須依約償還貸款金額。



此外，徐國勇指出，台灣承作銀行與業主國政府簽約時，都會要求業主國的工程主管機關及外匯主管單位出具保證，貸款作業上也儘量透過商業保險產品降低承作風險，以上各項管控措施相信可以有效把融資風險降到最低。



徐國勇說，未來「以ODA模式推動海外公共工程執行計畫」的相關案件也會比照外交部國際合作發展基金會，將案件資訊公布於網站。1061016