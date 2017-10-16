骨鬆造成骨折 8成患者生活無法自理

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）根據內政部統計，至今年8月為止台灣老年人口占總人口比例已達13.6%，即將脫離「高齡化社會」正式邁入「高齡社會」。而好發於50歲以上族群的骨質疏鬆症，與其促發的骨鬆性骨折問題若不被正視，恐將造成每年高達100億醫療支出的沉重負擔。

中華民國骨質疏鬆症學會理事長吳至行指出，台灣地區髖部骨折發生率排名世界第九，更居亞洲之冠! 健保資料顯示，2016年國內有10萬民眾因骨折住院，其中光是骨鬆導致的髖骨骨折手術案例就接近2萬例。若以臨床上平均每例15萬元的直接醫療費用（包含開刀住院及復健）計算，僅髖部骨鬆性骨折就將帶來將近每年30億的驚人醫療支出。吳至行進一步說明，髖部骨鬆性骨折不僅一年內死亡機率高達20%，更有近8成患者因此無法獨立日常生活，其造成的醫療器材、居家設備、看護、失業等間接醫療成本，每年恐上看70億台幣。

健保署李伯璋署長表示，高齡化趨勢下老年長照議題亟需社會關注。根據健保資料，過去10年間整體骨科醫療費用增加42%，健保支付骨科醫療費用從2007年的212億點，激增至2016的301億點。同時60歲以上共139萬人至骨科就醫，占該年齡層保臉對象的30%，在在顯示老年骨鬆防治與照護的急迫性。

吳至行理事長指出，過去的骨鬆防治存在3大缺口：(1)民眾對骨鬆的預防與早期評估不足，八成病患是在骨折發生後，才意識到自身骨密度出問題。(2)病患骨鬆治療持續性不佳，傳統口服骨鬆用藥患者，有半數在3個月後中斷治療。遵醫囑性差的狀況下，導致再骨折風險提高近7成。(3)缺乏完整的「保密防跌」支持制度，病患出院後未能獲得長期的追蹤與照護資源。

吳至行理事長疾呼，骨鬆的防治不能只著眼住院期間的骨折治療，更應該從事前的預防宣導、定期檢測，到出院後的治療追蹤、復健指導、居家服務，建立無縫式的整合照護服務。而骨折聯合照護服務(FLS)體制的引入，就是希望能結合醫院內部及社區資源，以個案管理師為中心，為骨鬆病患與高危族群民眾，提供完整的照護機制，增加骨鬆相關評估治療、提昇骨鬆用藥遵從性、避免骨折再發生，並降低醫療與社會資源的耗費。