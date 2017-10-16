義美總經理高志明上民視談食品安全　盼落實「環安農安食安」三位一體政策

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合報導）民視新聞台上週五(13日)由知名政論家胡忠信主持的 「新聞大解讀」節目，邀請包括義美食品公司總經理、同時也是Taiwan News發行人高志明以及輔仁大學餐旅系講師文長安先生、台大醫院主治醫師暨毒理學專家姜志剛醫師，一起討論台灣的食品安全問題。

​雖然義美最近因為厚奶茶搶購風潮，屢屢成為新聞話題。不過總經理高志明更在乎的是宏觀的食品安全議題，義美也是台灣唯一一個設有食品安全研究室的公司。

台灣歷年來發生不少食安問題事件，包括黑心油、塑化劑、毒雞蛋等，政府修法也多達13次，但食安問題的改善只能說是差強人意。問題究竟出在哪裡？

義美公司高志明總經理認為，這是因為政府只重嚴懲，不重視更基本的教育與輔導問題。加上政府農業、衛生、環保等部門各自為政，標準不一，讓業者無所適從。

以「芬普尼汙染雞蛋事件」為例，看似「食安」問題，但其實是「農安」問題，再追究其原因，則是「環安」的用藥管理問題。而芬普尼在民眾經常使用的殺蟲劑當中，是普遍存在的。

高志明說，由於全球環境汙染日益嚴重，義美因此設立食品安全研究室，進行輻射檢驗與戴奧辛檢驗。

但政府所訂定的「不得檢出（殘留物）」，其實是非常難達到的標準。

高志明說他非常反對修法，因為政府只重視嚴懲重罰，台灣弱勢餐飲業者根本不知道毒物在哪裡。政府說檢驗到毒物，就要業者下架，損失也不知道誰要負責。

光是像這樣嚴懲重罰末端的業者或農民，而不去教育輔導協助他們，或是追溯源頭，讓高總經理非常為他們抱不平。而政府的作法也只會助長民怨，導致民調不斷下跌。

高志明認為政府當務之急，就是要落實環安農安食安三位一體，政府各部門應由行政院賴清德院長整合協調，不可再各自為政。因為這三安，其實也是國安問題。

台大醫師同時也是毒物專家的姜志剛則表示，農業用藥和環境用藥的協調管理，真正專業的其實是農委會。以衛服部抽驗作為是最後一道防線,是很危險的做法。

姜醫師也提出「檢驗是科學,抽樣是藝術」的概念，來說明不同季節不同風向，採樣結果都會不同。如何抽檢，用何種方法檢驗，過程中的細節，都會影響檢驗結果是有或沒有殘留物。

因此他也認為，光靠檢驗，無法解決食安問題。想達到「零檢出」也是不可能的任務。

姜醫師認為，不如將檢驗標準改成「安全檢出劑量以下」(食品有害物殘留量標準)，既有科學基礎，也讓檢出更有意義，而不僅僅是追求零檢出。

輔仁大學餐旅系講師文長安，則以厚奶茶熱賣為例指出，標示越簡單，越是主流。

法令越修越複雜，只會讓業者更辛苦。而太重視檢驗，反而讓流程被摸透，容易鑽法規漏洞。因此他建議政府不可用檢驗作手段，應該從源頭加以管理。

高志明總經理補充說，例如某些雞尾酒式的農藥，可能採用了10種農藥，為的就是帳面上好看， 符合法規。但就食品安全而言，其實仍有疑慮。

高志明強調，根據過去的經驗，單一部會首長並沒有能力可以解決食品安全的問題，只有仰賴現任行政院賴院長，整合協調各部會，才能為全民的食品安全，創造最大的福祉。

【高志明總經理與兩位專家在節目中，還提到以下建議事項】

▲政府應解決違章工廠，與工廠用地不足的問題，以避免農業用地與工業用地之間交叉汙染現象。

▲禁絕二手農藥(鄰地汙染) ，停止傷害無辜農民。

▲建構足量的「專業廢棄物最終處置場」，避免環境污染。

▲保護高山森林，杜絕濫墾。

▲組織再造，縣市合併，落實三安一體政策。

▲政府應抓大放小，像米粉改名就是擾民的例子。凡是民間能夠約定俗成的事情，政府不需要去介入或插手。