推新南向 外交部：11月起試辦對菲免簽

（中央社記者侯姿瑩台北16日電）落實新南向政策，外交部今天宣布，自11月1日起試辦菲律賓國民來台14天免簽證措施，試辦期限至2018年7月31日止。

外交部下午發布中、英文新聞稿表示，為落實「新南向政策」，外交部遵照行政院政策指示，在9月15日召開跨部會會議，邀請主責國安、警政、調查、移民管理、觀光及經貿等相關機關官員與會，會中決議自11月1日起試辦菲律賓國民來台14天免簽證措施。

外交部表示，申請人須具備條件包括，持有菲律賓普通護照（外交、公務護照不適用），護照效期須在6個月以上；持有回程機（船）票或至下一目的地的機（船）票及有效簽證，其機（船）票應訂妥離境日期班（航）次的機（船）位。

其他條件包括，經中華民國入出國機場或港口查驗單位查無不良紀錄；另外，菲國旅客依規定，需要填妥入國登記表，並備好旅館訂房紀錄或在台停留期間住宿地址，以及連絡人資訊，以利我國機場或港口查驗單位機動查驗。

外交部表示，為促進菲國人民來台觀光、洽商及增進兩國民眾交流，政府決定試辦菲律賓國民來台免簽證措施，試辦期限至2018年7月31日止，屆時將視成效決定是否延長辦理。外交部說，政府也將持續促請菲國政府基於互惠原則，儘速同意給予台灣對等免簽待遇。

外交部指出，先前已針對菲律賓等東南亞國家採行多項簽證放寬措施，包括：2016年10月7日起將菲律賓納入適用以電子簽證（eVisa）來台；2017年6月1日起，擴大「東南亞國家人民來台先行上網查核系統」適用條件，凡持有我國過去10年內核發之簽證（不含「勞工」簽證）或居留證（事由不含「外籍勞工」）且無違常紀錄者，得免費申請多次入境憑證。另外，「觀宏專案」（旅行社團進團出），採網路方式得免費申辦電子簽證（eVisa）。

外交部說，待試辦免簽上路後，菲律賓國民自11月1日起，將不再適用上述3項簽證便捷措施。

外交部指出，依據內政部移民署統計，菲律賓來台旅客於2017年1月至7月間達16萬1303人次，較去年同期9萬2967人次，增長73.51%。