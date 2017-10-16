南韓首次模擬首爾遭北韓核彈攻擊：預估僅4分鐘可逃生 死傷可達300萬人

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合外電報導）由於北韓不斷威脅，要對美國領土關島發射飛彈，經常進行聯合演習的南韓與美國，今（16日）起，又展開五天的海上演習。在此同時，南韓也將舉辦國際航空展。

另一方面，南韓共同民主黨議員李哲熙，昨（15）日公開國防研究院“關於提高國防生化防護司令部作用的方案”的報告內容，該報告指出，萬一北韓向南韓首都首爾市中心發射核彈，可能造成的最大傷亡規模達300萬人；但如果在核爆炸後的48小時內做好應急措施，傷亡人數可降低至5萬人左右。



南韓《中央日報》網站16日報導，國防研究院受國防部委托，模擬了北韓飛毛腿飛彈，在搭載20千噸（1千噸相當於1000噸TNT）規模的核彈頭後，在首爾市中心上空100公尺處爆炸後的狀況，並預測受損程度。

美國在二次世界大戰時，向日本長崎投放的核彈，其威力是21千噸。這是南韓國內首次公開模擬實施核爆受害預測的結果。

依據該報告，如果北韓發射核彈，預計5分鍾左右後發生爆炸。即使南韓的警報系統正常運轉，國民可逃生的時間最多為3-4分鍾，因此報告稱可能發生的最大死傷者規模達300萬人。



位於核彈頭爆炸中心區1公里內的人，在爆炸時90-100%的人會立即死亡，只有爆炸時在地鐵隧道或地下停車場的人可以存活。



但即使存活下來，由於嚴重的核輻射污染，很難即時進行救援。據悉，在距核爆中心1-2公里的地區，死亡率為10%。距核爆中心越遠，存活率越高。48小時後，核輻射降低至核爆時的百分之一。



但兩天之後，由於受傷程度加重致死的緣故，受災者將驟增。此外核輻射物質將隨風擴散至超出首爾市中心的整個首都圈。報告預測，此類原子塵效應將造成整體死傷規模的70-80%，因此報告分析認為，降低核爆死傷受災的關鍵在於兩天（黃金時間48小時）內救助核爆中心區1公里外地區的生還人員。



報告稱，若能在48小時內有效地採取初步措施，將原子塵的受災生存者（偵察）輸送至安全地區（防護）後清除核輻射污染物質（去污），預測的最小死傷受災規模將會降低至2%，受災人數為5萬人。

報告也強調，為因應緊急狀況，事先要具備偵察、防護、去污等三大體系。因為建造能夠抵禦核爆的逃生設施固然十分重要，但若要在整個首爾建造此類設施，需要花費數十兆韓元的費用，費時數十年。



由於報告中評估，南韓針對核防護及事後管理的法規制度並不完善，因此提議南韓國防生化防護司令部要加強人力、裝備。該司令部是2002年韓日世界盃時為應對可能發生的生化恐怖攻擊而創設的。