〈時評〉台灣不是中國的一部分

近期發生中國新歌聲原訂在台灣大學田徑場舉辦演唱會，遭學生抗議中止後統促黨毆打台大學生的事件， 再次令人懷疑台灣在與中國的關係上取什麼樣的立場。台灣實質上是自1949年以中華民國的名字成為一個獨立的國家，也已有自己的國家主權了。然而，國際上台灣是以Republic of China 的名字存在的，在重大國際活動時更是只能以中華台北來參與，且眾多經濟及軍事發展受到中國壓迫。

不少台灣人在聽到[台灣獨立] 這四個字時立場是相當被動或排斥的，當中有些人是因恐懼若宣張獨立會引起中國和台灣的戰爭，網路上甚至流傳著如果犧牲全台灣人來換取獨立，你願意嗎等言論。 確實，宣張獨立引起戰爭是可能的，但示弱和贊成統一不會讓台灣和平，而會使台灣走向比現在更糟糕的命運。香港就是最好的例子，香港在和中國統一之後，不僅未得到被承諾的自治區管理實權全由北京當局控制，且以往擁有的言論、選舉等自由全遭剝奪。如今，香港人只能以走向街頭抗議(如雨傘革命) 來試著爭取到真普選。要是台灣和中國統一，恐怕下場就是毫無言論及選舉自由，並且網路被管控。而且就算不主張台灣獨立，也無法保證不會有戰爭的發生。

也有台灣人認為台灣人和中國人一樣，都流著「中華民族」的血液因此贊成台灣和中國應統一，或為同一個國家。暫且不論台灣有原住民和外來移民這件事，就算同一民族，就等於或一定要是同一個國家?

相信大家都知道原先到美國的歐洲人是現在美國白人的祖先，那麼現在的美國白人認為自己是歐洲人，或美國是歐洲的一部份嗎? 不，且事實證明這邏輯是相當荒謬的，因為在歐洲人來到美國之前就已有美國原住民的存在了，就算是那時的美國，也並非全歐洲人的國家。就如同中國人來到台灣時，台灣也已有台灣原住民的存在了，而並非所有人都流著「中華民族」 的血液。

那麼，做為台灣人該如何看待兩岸關係呢？其實，中國可以壓迫、恐嚇或攻打台灣，但是如果台灣人有決心去保衛自己國家的民主並堅持立場，國際上來說，中國要以武力迫使台灣成為其一部分並非容易之事。因為要是台灣大多數人都願意向國際訴求台灣是個獨立的國家的話，中國為所欲為的行為會受到世界檢視，以及給予壓力。在21世紀的今天，光靠武力逼迫一個長期主權獨立的國家並不簡單，最怕的就是一些意志薄弱、邏輯不清楚的台灣人。

最後也請大家記得，台灣不是，也不需要是，中國的一部分。

（作者吳雋音，台北市大同高中國中部 ）