索馬利亞首都大貨車炸彈恐攻 死亡人數上修至276人

（台灣英文新聞／施家恩 綜合外電報導）索馬利亞首都摩加迪休（Mogadishu）鬧區14日下午發生一場嚴重貨車炸彈攻擊事件，爆炸威力強大幾乎要剷平一座飯店，媒體報導至少有276人喪生。目前尚未有團體出面承認犯案。

目擊者指出，由於爆炸地點位處人來人往且交通繁忙地帶，一輛大型貨車爆炸後，停在一旁的幾輛汽車也因火勢猛烈而跟著爆炸，引發連鎖效應讓災情如此慘重。

索馬利亞總統Mohamed Abdullahi在周日宣布舉國哀悼三天。

紐時報導，一台載滿炸藥的大型貨車停在首都鬧區 Safari飯店大門附近被引爆，炸彈威力強大幾乎將周遭剷平，並造成強大火勢，火勢延燒一整天至周日，當地醫院表示有130具屍體被燒得焦黑難認。

外界猜測周六的卡車炸彈攻擊可能與當地恐佈組織的報復行動有關。

摩加迪休近年頻繁遭到當地與基地組織有關聯的極端團體青年黨（al-Shabab）的恐怖攻擊，9日青年黨武裝分子襲擊邦特蘭省一港口城市的一個檢查哨，造成一名警察指揮官在內共８人在襲擊中身亡，另有多人受傷。紐時報導，美國在今年針對青年黨巢穴及訓練營一共發動了15次空襲，其中在上（9）月攻擊行動就達五次。

不過青年黨也不是省油的燈，連美國最強的海軍三棲特戰隊海豹部隊（SEALs）都有隊員在攻擊行動中喪命，去年也有兩支美軍軍隊在一攻擊青年黨據點行動中折損兵員，上回有美軍在索馬利亞喪命是在1993年。

今年來，光在首都摩加迪休，就已有數百人在青年黨發動的攻擊下死亡或喪生。