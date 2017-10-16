徵才薪資過低？　股王大立光澄清　作業員平均年薪60.6萬

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）嘉義縣政府上週五(13日）在縣立體育館舉辦現場徵才，邀請大立光電、喬群機械、台灣佳能等26家廠商提供數百個職缺，但到場面試者並不多。

聯合報報導，13日當天，股王大立光電也派員到場設攤，徵求作業員、品管、製程工程師等職缺，但現場參加面試的人極少。大立光電當天一個上午只有3人面試，2人願留履歷。讓廠商不禁感嘆，找工作的年輕人在哪裡？

有網友認為大立光是因為薪資條件吸引力不夠，導致徵才不順。Nownews報導，大立光今（16）日發出聲明表示，算月薪、加班、季獎金與年薪，日班年薪為510,000元，平均月薪42,500元，而夜班年薪為702,000元，平均月薪58,500元。加總日夜班平均年薪，達606,000元。

翻攝大立光官網

保障年薪15個月，含中秋0.5個月、端午0.5個月、年終獎金2個月。季獎金部分，每位作業員每季平均領1 萬5000元。

大立光強調，公司目前正擴大徵才，認為薪資福利遠高於中部同業甚至一般上班族，歡迎大家加入。

大立光指出，因擴建新廠預計有上千個人力需求釋出，目前正緊鑼密鼓，在各地招募人才，但外界未充分了解公司薪資結構，因此就員工的薪資福利，以作業員為例做出說明。

Nownews並引述大立光指出，除上述薪資結構及一般生育、婚喪喜慶、旅遊、三餐用餐補助、健康檢查之外，公司尚有其他福利，如便利商店、哺乳室、不定時舉辦團康活動並提供競賽獎金；每年舉辦家庭日、增加員工及其家屬間之凝聚力、並提供員工子女免費到與公司配合之眼科，進行視力追蹤及矯正等。