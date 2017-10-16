法國最大工商組織MEDEF率重量級智慧城市團訪台洽尋商機

法國最大工商組織─法國企業行動聯盟MEDEF International 永續城市專案主席Mr. Gérard Wolf率領法國10多家智慧城市產業廠商盛大來台，包括EDF法國電力集團、Schneider Electric能源管理商、ITRON水資源處理商、Easy Mile Sas無人電動車、RATP Dev Transdev Asia大眾運輸(捷運、輕軌、電車、巴士等)、Gemalto Pte. Ltd.數位安全(智慧卡、SIM卡等)、Gemalto Pte Ltd.身份驗證、資料安全保護等重量級業者，望與我相關業者進行經貿交流，盼促成更多雙邊投資與貿易機會。

中華民國國際經濟合作協會（簡稱國經協會）訂於本（106）年10月18日假台北國際會議中心舉行「第23屆台法經濟合作會議-探尋台法智慧城市產業合作商機」，由本會台法會議委員會主任委員暨台灣電力公司朱文成董事長與法國企業行動聯盟永續城市專案主席Mr. Gérard Wolf共同主持，經濟部國際貿易局楊珍妮局長及法國在台協會紀博偉主任應邀於會中擔任貴賓致詞，我國智慧城市領域代表性講者包括：大同公司林郭文艷總經理、台北市電腦公會胡天盛執行長、工研院資通所梁庭榕博士等，雙方就「智慧城市」、「智慧節能」、「智慧移動」等議題進行討論，分享彼此創新、實務經驗，強化台、法雙方產業合作機會，台法雙方預計80位業界代表出席本次會議。

近一年來MEDEF曾接待由桃園市政府鄭市長文燦、臺中市政府林市長佳龍分別率領赴法之參訪團，聚焦離岸風電、城市能源、物聯網、智慧交通及智慧機械等合作議題。此次法國MEDEF代表團訪台期間，亦將拜會桃園市政府、台中市政府、台北市政府、新北市政府、國發會等，展現我政府智慧城市發展願景與討論雙邊合作契機。

Mr. Gérard Wolf率領之MEDEF「永續城市專案小組」（Task Force on Sustainable Cities）係由300多家指標性法商組成之產業聯盟，整合資通訊、新興能源、智慧交通、水資源與廢棄物回收等創新解決方案，幫助城市永續發展，同時尋求國際合作夥伴，致力推動雙邊技術合作與產業媒合。