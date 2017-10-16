〈財經主筆室〉台灣金融新創落後卻仍不斷遭駭的諷刺 學學以色列吧

繼去年一銀ATM遭盜領7000多萬元、年初又爆發第一起13家券商集體遭國際駭客勒索事件，10月再爆發遠東銀與通匯匯款有關SWIFT遭駭，差點爆發18億元鉅額損失事件。諷刺的是，台灣金融新創業一直受限於金管會基於安全考量與法規限制，發展裹足不前，無論在支付或是P2P線上借貸理財等都相對落後下，傳統業務卻仍屢屢出包，儼然成為國際駭客集團鎖定標的，但封閉保守的政策並不等於民眾資產相對安全的保證。

蔡英文總統參加國內台灣駭客年會 ( HITCON )時數度提及「資安即國安」，這個年會發展超過13年，致力於國內社群資安教育，甚至台灣HITCON所組成的戰隊今年打敗來自世界各國駭客高手，得到「DEF CON CTF」競賽全球第二榮譽，顯示台灣擁有相當厲害的世界級資訊安全高手，他們除常常對政府與企業提供相當多安全漏洞提醒與建言外，甚至研發的軟體與成立的小小新創公司，也常成為以色列等資安大國來台挖角與併購對象。

以色列人口數僅台灣3分之1，領土只2分之一，無論國土與人口都遠低於台灣，但國家力量大力扶植下，如今已成全球資安大國，資安產值占全球十分之一，企業都坦言歸功於政府帶頭打世界盃，訂的資安發展計畫非常明確，例如第一年KPI就是成立6家資安新創公司等，而非空泛的口號，發展至去年底五年內培育高達300家資安新創公司，吸引全球超過300家科技大廠爭相進駐開設研發中心，包含Google、IBM、亞馬遜、英特爾以及微軟等，不少以色列公司更協助國際大型刑事案件鑑識作業，幫助破案。連新加坡政府也要參考以色列成功模式，來發展自家國家級資訊安全戰略。

而以色列政府協助發展資安產業不遣餘力，包括田野調查、協助民間企業接洽及幫忙行銷，政府直接介入牽線，一般新創公司不可能有機會跟各國大公司合作，光是到世界各地的班機、住宿及停留時間等極花心力與成本，以色列政府直接利用各國代表團、大使館給予協助，政府資源多又經驗豐富。海外資安參展等費用政府每間企業給3,000美元支援費用，就連參展指示、聯繫工作也由政府直接出手，扶植後的企業更在國際間大買資安專利和人才，政府也居間牽線，迅速走向全球化，台灣人才公司即是對象之一。

蔡英文總統也說「資安防護已成為台灣發展自我經濟，甚至是推動整體經濟轉型必要的基礎。」不過行政院今年8大資安旗艦計畫預算僅8億元，加上其他散見各部會相關預算合計也僅25.7億元，相較新加坡不僅成立網路安全局，推動經費逾40億元，金額太少且目標並不明確，甚至政府承諾上半年成立的第一座金融資安中心F-ISAC，竟因經費超過預算至今延宕，遠銀10月又被駭，急得新閣揆跳出來承諾資安情報的聯防體系平台年底會成立，目前也僅在防弊階段，要談資安新創產業扶植興利恐怕有得等，資安大戰刻不容緩，政府要學要做的卻還很多。