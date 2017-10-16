潑酸攻擊頻仍 英立法禁公共場所攜腐蝕性液體

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）由於取得容易，又能輕易達到傷害效果，無論是在台灣還是在國外，都有出現恐怖的「潑酸」攻擊事件，英國為了要有效管制這種攻擊方式，特別訂定新法，希望降低國內逐漸升高的潑酸攻擊頻率。

今(2017)年，東倫敦的一間夜店發生一起潑酸攻擊事件，導致數人毀容受傷，而事實上，在最近的五年內，英國潑酸攻擊的頻率已經上升遠超過一倍，造成不小的恐慌。

英國的立法者的確回應了這些訴求，內政部在14日宣布，任何人只要被抓到在公共場所攜帶腐蝕性液體2次以上，將面臨長達6個月的有期徒刑，除此之外內政大臣路德(Amber Rudd)更說，由於2016年11月到2017年4月間發生的408起潑酸事件中，有21%是由18歲以下的未成年人進行，未來可能推動全面禁止18歲以下青年購買強酸。

當然，並不是說去街角的商店買個通廁用的鹽酸也會被逮捕，新法規範的是「無理由」在公共場所持有強酸，因此如果被警察盤問，最好想好合理的理由再出門購買，否則一旦無法說服警察，只要超過18歲，就會面臨長達半年的監禁生活。

在此之前，根據英國法律，如果做出潑酸的行為，將被視為「嚴重身體傷害」(GBH)，加害人面臨最重的懲罰將是無期徒刑，然而，實際上卻不是如此。2014年一起為了報復分手而利用強酸攻擊的案件，加害人Riley最後僅獲得「至少」13年的刑期，另一名潑酸者Jason Harrison更只有被判刑4年。

哈姆雷特塔倫敦自治市(London borough of Tower Hamlets)的工黨市長John Biggs指出，未來應該引進登記系統，把所有販售腐蝕性溶劑的業者都納入管理，更甚者，強制想要購買這些溶液的消費者都必須使用信用卡消費，留下消費記錄方便追蹤。

不過現階段的政策看來，英國政府正試圖效法前例，像管制刀械一樣以「兩次法則」(Two Strikes Rule)的方式進行控管，希望會產生效果。