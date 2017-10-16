奧地利大選結束 庫爾茨或成歐盟最年輕領導人

(台灣英文新聞 / 梁瑜倩 綜合外電報導)- 奧地利在星期日（15日）舉行國民議會選舉，目前已完成超過90% 的計票，幾乎篤定贏得國會大選。年僅31歲外交部長庫爾茨(Sebastian Kurz) 預料成為歐洲最年輕的總理。

選前民調顯示，年僅31歲外交部長庫爾茨領導的保守派人民黨有望贏得大選。 當地媒體根據部分計票結果做出的預測顯示， 庫爾茨領導的保守派人民黨的得票率最高，達30%以上。

2013年，27歲的庫爾茨被任命領導外交部，成為歐洲國家裏歷來最年輕的外交部長。

根據CNN報導，奧利地自2015年爆發大規模難民危機後， 歐洲極右翼主義抬頭，衝擊歐洲多國政壇， 其中在德國就有極右政黨首次躋身國會，不過在法國極右勢力受挫， 但奧地利將成為最新一個納入極右翼、民族主義、 反移民政黨進入聯合政府的國家。

而庫爾茨自今年5月接任人民黨黨魁後，大打反移民牌，聲勢大振， 甚至將支持率排在第一位已達一年多的右翼民粹主義政黨自由黨（F PO）擠下去。庫爾茨對難民問題持強硬立場，他誓言不讓2015 年的歐洲難民危機重演，要切斷移民入境歐洲的主要管道， 即通過巴爾幹半島和橫渡地中海。 庫爾茨也計劃限制難民所能享有的福利，包括關閉伊斯蘭幼兒園， 以及規定其他外國人在奧地利定居五年後才能享有福利；另外就歐盟政策部份，他要求歐盟減少干預內政等， 讓本來陷於頹勢的人民黨搶奪極右以及年輕人票源。

他行事果斷， 雖然來自體制，卻成功將他的「奧地利人民優先」的政綱實行， 為他贏來很多年輕選民的支持。倘若庫爾茲確定當選新總理， 他就會超越法國總統馬克龍成為歐盟最年輕領袖。

行議會內閣制的奧地利，傳統上，在大選中勝出的政黨將受委託來組織新政府， 但多數需要跟一到兩個主要政黨組成聯盟才足以掌控議會。 由於庫爾茨和克恩已經鬧翻，自由黨有望主導。 奧地利前副總理布澤克表示，相信人民黨和自由黨組閣可能性最大。約640萬選民將決定議會183個席位分配， 出口民調在投票站於當地時間下午5時(台灣時間15日晚上11 點）關閉後出爐，計票結果則要到今日才有初步結果，最終票數最遲將在10月19日底定，但預計不會影響結果。