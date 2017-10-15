台灣戲院公會中國三峽旅遊遇死劫　三多戲院國賓影城高層罹難

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）台灣戲院公會組團赴中國湖北宜昌三峽旅遊，今（15）日上午遭遇土石流意外，團員3死、2受傷。中華民國電影事業發展基金會秘書長表示，3位團員分別是高雄三多影城老闆王雪紅、國賓影城行銷總監暨資深影評人暨電台主持人葛世強、以及排片人李志強，而中影協理孔慶昌受重傷，其他團員無恙，公會已正式對外說明。

蘋果與三立新聞報導，3位逝世的團員，幾小時前還在三峽著名景點黃鶴樓等地自拍，留下最後身影。

《自由》報導，高雄三多戲院老闆王雪紅，父親是前高雄市長王玉雲的弟弟王慶禾，身為王家二代、又是知名戲院老闆，朋友、員工都形容王雪紅毫無身段，待人誠懇又熱情，對其遭遇不幸相當惋惜。

《自由》引述親民黨高市議員吳益政說，王雪紅是王玉雲家族二代，目前是三多戲院老闆，他形容王雪紅生活單純、低調，鮮少在公開場合露臉，但私下與親朋好友互動熱絡。

她還曾經主動對吳益政建議，如果有慈善團體想要看電影，她很願意安排公益場次。

翻攝三多影城官方臉書

台灣電影戲劇商業同業公會理事長廖治德，下午3點半發布聲明，「關於台灣電影戲劇商業同業公會組團出訪大陸，戲院公會現正積極協助辦理罹難者家屬前往大陸，當地相關單位以及台辦也已經成立應變小組全力協助，戲院公會安排八人留在當地協助相關事宜，其餘人員因班機因素則依原計劃18日坐郵輪經由香港返回台灣，目前兩位受傷的團員沒有生命危險，相關單位正全面處理」。

延伸閱讀 台灣旅行團湖北遇土石流3死2傷 觀光局公布名單