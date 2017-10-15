KD認為「希臘字母哥」安德托昆柏　有望成為NBA史上最傑出運動員

（台灣英文新聞／ 粱瑜倩綜合外電報導）ESPN專欄作家Meaghan Latella 昨(14)日撰文寫道，勇士隊球星Kevin Durant認為「希臘字母哥」安德托昆柏(Giannis Antetokounpo)，有望成為NBA史上最傑出的運動員。



今年六月Antetokounpo在拿下了NBA年度最佳進步獎後，杜蘭特(Kevin Durant)曾在自己的Youtube頻道向他道喜，並堅定認為希臘哥在不久的將來，一定會成為年度最佳球員(MVP)。



而在上週五(13日)，杜蘭特也在自己的Youtube 頻道上傳影片，也在影片當中給予希臘哥很大的讚賞。

杜蘭特將是美國雜誌Fast Company下一期的封面人物，因此在影片中杜蘭特也接受球迷的提問，其中一個題目便是：『請問你最喜歡看哪幾位球員打球？』杜蘭特不假思索，立即回答「希臘怪物」(The Greek Freek)也就是Giannis Antetokounpo本尊。

他接著說明原因，他認為: 「安德托昆柏有一股力量是他在其他球員身上沒見過的；我相信他一定能夠在不久的將來成為最好的球員。這是一定的。不過想到這個就有一點害怕，不過如果要看一個球員打球，那一定就是他。」



從同儕身上得到這種讚美，更何況是從NBA總決賽的最佳球員的口中聽到這句話，無疑是最好的讚揚。

安德托昆柏(左)在NBA例行賽上籃。 （圖片來源：美聯社）