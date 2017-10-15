台灣旅行團湖北遇土石流3死2傷　觀光局公布名單

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台灣旅行團今天在湖北省三峽遇土石流，交通觀光局下午公布傷亡名單，目前得知有3名旅客死亡，分別為李○強(男、49歲)、王○紅(女、55歲)、葛○強(男、54歲)。



觀光局指出，兩位旅客受傷，分別為楊○璇(女、35歲)、孔○昌(男、66歲)，現場持續搶挖掘救中。



觀光局下午發布訊息表示，東晟旅行社在13日到19 日辦理大陸旅行團(45人)，於15日上午於中國湖北省宜昌市三峽景區遭遇土石流，目前得知有3名旅客死亡，兩名旅客受傷，現場持續搶挖掘救中。



訊息中表示，觀光局在第一時間立即聯繫旅行社瞭解，並請囑託領隊妥善處理，另已通報陸委會，並旅行業全聯會及台北公會相關單位積極協處。



觀光局說，已責請東晟旅行社持續關注在湖北團員需求並給予必要協助，另妥適處理該團旅客後續醫療及保險理賠事宜。另外觀光局駐北京辦事處也將於下午派員前往事故現場協處。

三立新聞報導，海基會已成立專案小組，台旅會北京辦事處組長任台平，已先前往湖北了解情況及協處。 針對此一意外事件，政府十分重視，將全力協助家屬， 並由海基會派員陪同赴陸全程照料， 及協助處理後續相關事宜。

蘋果報導，陸委會主委張小月、海基會董事長田弘茂在第一時間獲知此事後，除高度重視外，並指出全面協助處理。海基會表示，今天上午第一時間獲報後，馬上通報陸委會說明最新狀況。海基會也在第一時間透過正式管道發函海協會希望盡速協處。

海基會上午成立「1015專案小組」並立即運作協處，目前正積極與觀光局、旅行公會總會、台北市公會及海旅會相關單位聯繫中。

蘋果並引述東晟旅行社表示，該團是台灣戲院公會的旅遊團，共45人，包括2名領隊、43名團員。此團行程預計13日至19日，今天是第3天行程，目前已知因當地大雨落石鬆動，5人下車步行參觀景點時遭鬆動的落石砸中，導致3死2傷。

東晟旅行社下午發布聲明並公布死傷者名單，表示將盡力協助後續事宜。



根據中央社，東晟旅行社完整聲明如下：



東晟旅行社的團體 43名旅客+2位領隊

10/13日出發的三峽遊輪團（黃金6號）原預計19（日）凌晨返回台灣



今日106年10月15日早上10:10收到台灣領隊連先生來電

事發狀況：因當地大雨落石鬆動 遊客遊覽參觀的時候 行進中被鬆動的落石砸中



中午12點已確認43名團員中證實有三人身亡（李○強 男 49歲）（王○紅 女 55歲）

（葛○強 男 54歲）至於大體後續處置我們會依照家屬意願協助處理

兩人受傷（孔○昌 男 66歲）（楊○璇 女 35歲）傷者已送到當地宜昌市夷陵醫院

其他團員38名還是按照原定計畫由江領隊及船陪繼續搭船後續行程預計19日凌晨抵台



我們公司會盡力協助後續所有保險理賠及罹難者後事處理

也盡力協助家屬前往宜昌處理傷者及死者旅客的各項事宜



我們公司已照政府規定投保國泰保險公司的旅行社責任險200萬

家（加）意外醫療險20萬

及另加保國泰旅遊平安險100萬



東晟旅行社

2017/10/15