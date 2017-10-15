中共十九大倒數3天　北京草木皆兵　超市刀具全部下架

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）中共十九大將於10月18日週三在北京召開，中國目前進入史無前例的嚴密監控狀態。各地保安全面升級、輿論全面收緊。

新唐人14日報導，北京各超市日前還接到公安指示，各種刀具必須全部下架，許多維權人士也被警告和被跟蹤，凸顯中南海緊張的局勢。

報導指出，「十九大」前北京到處風聲鶴唳，早在9月11號，北京市就舉行「維穩」安保大會，26號中共北京市委書記蔡奇要求，十九大保安要做到「滴水不漏」，工作確保「零差錯」。

圖為上海公車站附近的十九大電子看板。美聯社

北京市民張先生：「現在大街上走到哪，尤其天安門周邊，還有府右街到處查身份證，現在疑神疑鬼的，到處都查，走道都困難，草木皆兵了，感覺到特別可笑。」

香港大紀元時報報導, 北京市公安局在禁止銷售刀具之後, 再度發布通告說, 禁止航拍（空拍）進行各類體育、娛樂、廣告性飛行活動，和施放氣球活動。

中共當局不僅從其他省份調遣了幾千名員警進京維穩，從9月初開始，北京也取消了所有員警的休假。

很多異議人士和維權人士從九月開始，就被警告和被跟蹤。全國各地的訪民都被限制行動，禁止進京上訪（陳情），有的被軟禁家中，有的被關入黑監獄。

另外北京安監局11日發佈通告，要求10月15日至28日期間，加油站除禁售散裝油外，同時停止自助加油。而煙花爆竹批發企業和長期零售點則禁止銷售煙花爆竹。

從10月1日起，外地郵寄到北京的包裹也被暫停，這個舉措被稱為「前所未有」。

此外，各地進入北京的列車上的乘客均需經過二次安檢，必須通過人臉識別系統，進京旅客必須接受嚴查。高鐵列車亦增派乘警執勤。

之前有消息說，北京當局要求各軍種全面進入「一級戰備」狀態，以防發生各種突發事件。

至於網路則更進一步受到嚴格控管，8月1號，嚴禁中共黨員幹部瀏覽和訪問所謂的「違禁」網站，包括外國媒體、臉書和推特等國際社交網站。

9月2，百度公司與中共網警宣布啟動「闢謠平台」，隨後各地372家網警巡查賬號正式入駐該平台。大陸新浪微博也宣布公開招募1000名微博監督員。

新唐人引述政治評論家陳破空說：「為什麼十九大之前會風聲鶴唳，封鎖得這麼嚴呢？互聯網全面封鎖，所有的翻牆軟件都失效。」

旅美時事評論員鄭浩昌則表示：「說明北京當局感受到了明顯的威脅，這個很可能與當前海外報料對中共高層的衝擊有關。儘管表面上，當局應對的陣腳並沒有亂，但實際內部卻是神經緊繃，爆料引發的高層權鬥已經白熱化了。」

中國經濟和時政觀察人士夏業良認為，今年的十九大非常緊張，涉及到中共高層的權鬥，包括北戴河會議現在都控制的很嚴。在這種情況下，他們當然希望封鎖一切海外的資訊來源。