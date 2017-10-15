1920大稻埕 台灣民主發展的前世今身

(台灣英文新聞 / 生活組 台北綜合報導) 「1920」也許只是個數字，對台北市民而言是歷史的年份，但對大稻埕而言是重要的歷史年代，是屬於「台灣人」的故事的起源。台北市長柯文哲、北市觀傳局長簡余晏、義美食品總經理高志明、蔣渭水文化基金會執行長蔣朝根，14日在「大安醫院」舊址(現為延平北路上的義美門市)共同為「1920大稻埕民主自由之路」舉行揭牌儀式。

何志偉議員把美國波士頓的經驗帶回台灣並奔走政府機關與民間單位，將美國當地的Freedom Trail記錄歷史的特殊方式，透過各界的力量共同規畫「1920大稻埕自由民主之路」。期望民眾透過路線的規劃與八處醒目的裝置藝術標示串連，用尋跡探索的方式從錦西街的蔣渭水紀念公園出發，走到貴德街的港町文化講座，體驗這段民主自由的歷史記憶，重溫當年的繁華年代。

蔣渭水文化基金會表示，｢1920大稻埕民主自由之路｣，與波士頓｢自由之路」，都是在向世人宣示自由民主是共享的普世價值。

執行長蔣朝根表示，每座城市都有自己的前世今身，先人奮鬥與發展的軌跡，經由時間的沉澱，成為城市歷史與文化資產、核心價值，進而凝聚成台灣民主發展的記憶路程。

蔣渭水文化基金會說，台北市雖然開發歷史不到兩百年，卻擁有屬於自己的發展史，尤以大稻埕最具本土歷史文化特色。日本殖民統治的1920年代，武官總督改為文官總督，新興知識分子趁此時機，將被嚴厲鎮壓而沉寂的義民式武裝抗日，轉型為宣傳現代民主思潮啟蒙的非武裝抗日。大稻埕因緣際會地成為引領全台灣新文化運動風雲地，成為告別封建保守的舊時代、邁向開放改革新社會的表徵。

對於這次為何選在「大安醫院」的舊址揭牌亮相呢？該基金會表示，蔣渭水醫師懸壺濟世的大安醫院是當時最重要的據點，在此寫下著名的｢臨牀講義｣開始診治台灣社會；林獻堂在蔣渭水經營的春風得意樓演講民選議會的自治思想；張我軍在大安醫院隔鄰的台灣民報鼓吹新文學，王敏川等辯士在鄰近淡水河的港町文化講座啟蒙民智……，興盛的新文化、新思想的運動，也促進文學、美術、音樂、戲劇等藝文活動的蓬勃發展。

根據該基金會的歷史簡介，大稻埕是匯聚文化、社會、民主、經濟多元之地，如1921年10月17日文化啟蒙運動指導團體｢臺灣文化協會｣成立，1927年7月10日，台灣第一個政黨｢臺灣民眾黨｣創立，1923年台灣人自辦的第一份報紙｢臺灣民報｣發行，1926年新文化新思潮的介紹機關｢文化書局｣開辦，1928年2月19日台灣第一個總工會｢臺灣工友總聯盟｣創設，其他外圍團體或附屬組織如｢臺北維新會｣、｢臺北青年讀書會｣、｢臺北青年體育會｣、｢港町文化講座｣、｢臺北讀報｣也都是在此處成立。

北市觀光傳播局日前於台北探索館舉辦「畫中台北－少年郭雪湖特展」，14日於「1920大稻埕民主自由之路」發行蔣渭水簽名真跡的｢同胞須團結，團結真有力｣的｢民主領帶｣。結合知名企業、義美食品公司發行｢漫遊臺北城-自由民主之路｣典藏禮盒，並在其關係企業｢義美聯合電子商務公司」與蔣渭水文化基金會在都市更新處所屬URS27W(台北市延平北路2段27號)，舉辦相關特展。而揭牌儀式當天下著大雨，仍吸引不少民眾前來參加1920變裝遊行活動，柯市長亦變裝成一個少年家，帶著大家一步步的回到那年繁華熱鬧的大稻埕。

▲以上標示牌為拘禁仁人志士的臺北北警察署轉型為臺灣新文化運動紀念館。(圖片與文字由蔣渭水文化基金會提供)

▲義美食品總經理高志明出席「1920大稻埕民主自由之路」之「大安醫院」揭牌儀式。(照片由義美聯電提供)

▲義美食品總經理高志明與北市觀傳局長簡余晏（右)等合影。(照片由義美聯電提供)

▲蔣渭水文化基金會執行長蔣朝根講述「大安醫院」的歷史，台北市長柯文哲仔細聆聽。(照片由義美聯電提供)