雨炸2天 土石流重創台東交通飯店

（中央社記者盧太城台東縣14日電）台東持續40小時暴雨，影響海陸空交通，土石流衝入飯店，陳昇綠島演唱會延期，台東四處淹水，所幸未傳出人員傷亡災情，入夜後雨勢已緩。

台東地區從13日清晨開始下雨，雨勢幾乎未間斷，台東市區宛如水都。中央氣象局資料顯示，截至今天傍晚6時，台東從南到北今天累計雨量都超過300毫米，台東市區時雨量40毫米。

台東市區綠色隧道、中華路、漢陽北路、更生北路等重要道路全部積水，知本荒野低窪區水灌民宅，所幸雨勢減緩積水即退。

台東境內大小溪流全暴漲，台東市日光橋下，一輛貨車遭洪水吞噬，池上大波池水溢出，台鐵軌道關山至鹿野以及知本至康樂段也一度淹水，火車停駛。

南迴公路出現零星落石，並未影響交通；不過南橫公路情況則比較嚴重，多處坍方、落石，今天台東段全天封閉，工務單位積極搶修，初來至利稻段，明日朝巡後預計可開放通行。利稻至向揚斷段則因坍方嚴重，預計16日下午2時才能恢復通車。

海上交通，今天中午過後台東往返蘭嶼、綠島交通輪全部停駛，導致今晚要在綠島舉辦的歌手陳昇演唱會，延期至11月18日。台東史前文化博物館今天下午過後休館。

知本溫泉富野休閒會館因會館後方山頭出現瀑布，土石流衝破落地窗，泥水、土石灌入會館大廳，成為知本溫泉最大受災戶，所幸不影響旅客。

農業方面，因雨勢未間斷，農田全部泡在水裡，對農作的影響程度尚無法評估。

今晚6時過後，台東市區雨勢已停；不過，中央氣象局台東氣象站表示，山區仍有雨勢，不能掉以輕心。1061014