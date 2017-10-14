產婦因食肉菌感染截肢 控告醫師醫療疏失

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）加拿大一名產婦於今年三月初自然產誕下一名男嬰，數日後被確診為食肉菌感染，命雖保住了，但子宮和四肢卻因嚴重感染遭切除，本周三她對醫師提出告訴，控告他們醫療疏失。

根據外媒The Canadian Press報導，該名加拿大籍產婦 Lindsey Hubley今年33歲，產後數日因腹痛前往位於加拿大哈利法克斯的IWK醫療中心 （IWK Health Centre）就診，醫師在未做任何檢查之下斷定原因為便秘，便囑咐她回家多休息。翌日她被緊急送進醫院，醫師立刻將她送進手術室發現她因食肉菌感染，而引起繼發性敗血症和多重器官衰竭。

七個月後她終於康復出院，但子宮和四肢因嚴重感染而切除，目前也在等待腎臟移植手術，她於本周三正式向醫師提起醫療疏失的告訴。她的代表律師表示，我們認為當她第一次回診時，若醫師有做適當的處置，她的病情並不會變成如此嚴重。另外，據說Lindsey於生產時陰道撕裂、部分胎盤於分娩時未被清除乾淨，這些原因都可能導致她食肉菌感染。

Lindsey的未婚夫Mike Sampson表示，這200多天對我們一家三口來說相當煎熬，我們的人生被搞得一團亂，所幸Lindsey的性命保住了，也相當積極面對人生。