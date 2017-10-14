蔡英文出席亞太智庫峰會 盼尋台灣的國際地位

(台灣英文新聞 / 鄧佩儒 綜合報導) 蔡英文總統14日上午出席「2017年亞太智庫領袖峰會」開幕式，並在致詞時表示希望邀集世界頂尖智庫與台灣一同打造政策性的連結平台，而政府也能透過此一平台提供的意見，持續尋找台灣在國際新秩序中的位置。

2017年亞太智庫領袖峰會於10月14日在台北君悅酒店舉行，為期兩天。會議邀集美國及亞太地區等15個國家的智庫領袖與會，以探討當前亞太地區的局勢動態，包含亞太政治、經濟與安全動態、中美大國關係、以及台灣的連結等議題，並建立區域內各國智庫的對話與合作平台。

蔡總統致詞時提出兩項期待，包括邀請各國智庫與台灣一同討論未來研究合作的可能性，打造政策性的連結平台，並且當政府持續為台灣尋找國際新秩序中的位置時，能給予意見及新的思考角度。

蔡總統強調，過去數十年來，在亞洲的經濟發展中，台灣不僅一直扮演關鍵的角色，對於亞太地區的和平、穩定及繁榮，台灣也做出舉足輕重的貢獻，事實上，台灣人民也有意願、有能力，對國際社會做出更多有意義的貢獻。

蔡總統表示，處在環環相扣的世界局勢中，許多區域性安全議題可直接牽動各國利益，尤其是在安全及國防議題。面對世界的劇烈轉變，政策決定者能不能擁有迅速應變和適應環境的能力，至關重要。而有效應變的能力，則需仰賴相關研究單位做周全的資訊收集與研判，並提供中立的建議與分析。

蔡總統指出，她非常重視智庫在形成政策時，扮演不可或缺的角色。政府機關必須因應很多眼前的問題，而智庫則能將眼光放得更遠，擘劃長遠的政策藍圖。事實上，智庫往往比政府更適合找尋國家未來二、三十年的定位。

2017年亞太智庫領袖峰會由國策研究院、當代日本研究學會，以及國防大學共同主辦。