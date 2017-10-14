宜蘭台7線路基掏空 5村聯外道路中斷

（中央社記者王朝鈺宜蘭14日電）宜蘭縣大同鄉台7線93.4公里處路基因遭暴漲的蘭陽溪水掏空，大同鄉5個村落聯外道路中斷，約有2000名居民受困，相關單位現已派員搶修。

受到颱風卡努外圍環流及東北季風共伴影響，宜蘭縣連日降下大雨，據氣象局統計資料顯示，大同鄉留茂安、太平山、梵梵、清水、土場等觀測點，過去24小時累積雨量都超過300毫米，其中清水已達413毫米，造成多處路段坍方和道路封閉。

其中，台7線85.6公里至94.2公里百韜橋至牛鬥橋路段，因93.4公里處路基遭掏空，由於此路段是大同鄉英士、太平、茂安、四季、南山等地唯一聯外道路，道路中斷後約有2000名居民受困，縣府工務處、交通部公路總局第四區養護工程處已派員搶修。

另外，縣府表示，台9線蘇花公路蘇澳至南澳段（104.7公里至136公里)和漢本至崇德路段（151公里至179公里），已在上午9時30分起恢復雙向正常通車，南澳至漢本段（136公里至151公里）路段，預定今天下午3時巡查安全後再行開放通行。

縣府指出，五結鄉溪濱路三段（宜22線）涵洞、員山浮洲橋、壯圍鄉貓里霧罕橋、宜51線田古爾便橋，因洪水未退目前實施預警性封閉；礁溪鄉、五結鄉、冬山鄉和壯圍鄉也有多處道路封閉。

至於公共運輸，縣府表示，國道客運、公路客運、市區公車、社區巴士都已正常行駛，宜蘭、羅東、礁溪等轉運站目前正常發車。1061014