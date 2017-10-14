世界糧食日 「惜糧愛農」喚起大眾對農業和糧食的關心與重視

10月16日為世界糧食日，直貢澈贊法王及其弟子仁欽多吉仁波切，為響應世界糧食日，喚起大家愛護土地的意識，於2017年10月14日號召大眾參與「惜糧愛農」自行車活動，共有三千位民眾分別自12個起點同時出發，並於終點苗栗縣政府前廣場，進行大會師及農業嘉年華活動，共同響應及宣揚惜糧愛農的理念。

「惜糧愛農」活動於10/14早上八點在國父紀念館正門廣場舉辦啟程儀式，由專業的自行車教練和前來共襄盛舉的伊林模特兒帶領著參與者進行暖身操，在法王致詞和鳴槍後，參與民眾騎乘自行車，以身體力行的方式，響應這次活動的宗旨，號召更多人愛護這片土地，並支持農業的永續發展。而所有騎乘者抵達苗栗縣政府廣場的終點處，除了可以參與推廣苗栗在地農業的嘉年華攤位外，舞台上更是邀請了「蔬食環保概念」和「有機農業推廣」的專家進行分享，讓參與此次活動的民眾，對農業和糧食的議題更加關心與重視。

直貢澈贊法王來台宣揚藏傳佛教20年，其弟子仁欽多吉仁波切將於苗栗造橋興建全台最大的藏傳佛教佛寺，因此與苗栗有深厚的關係與連結。苗栗為農業大縣，此次的活動宗旨就是愛護土地、珍惜糧源，活動現場設置的農產攤位，也是與苗縣數十個各區農會合作，進行相關推廣。希望藉由此活動的拋磚引玉，讓土地和糧食來源都能夠得到更大的關注和愛護，並將這樣的環保理念永續流傳。

直貢澈贊法王2015年獲聯合國糧農組織禮聘為「山區夥伴全球親善大使」，開拓綠色有機低碳永續環境。法王指示他的弟子仁欽多吉仁波切舉辦這次「惜糧愛農」的活動，就是要倡導健康環保的生活理念，為臺灣永續發展貢獻心力，實踐聯合國親善大使推動環保綠化的使命。此次活動也獲得了許多協辦單位的支持，包括：苗栗縣政府、國立國父紀念館、寶吉祥有限公司、國立警察大學、 財團法人自行車新文化基金會…等單位，從活動規劃到執行，均提供了相當多的協助和幫忙。相信在此次活動的拋磚引玉之下，我們的土地和糧源一定能夠得到更大的關注和愛護，並將這樣的環保理念永續流傳。