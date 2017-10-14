蔡英文表揚十大傑出青年 象徵臺灣轉型與進步

(台灣英文新聞 / 鄧佩儒 台北報導) 蔡英文總統於13日下午在總統府表揚第55屆十大傑出青年當選人，除肯定他們的卓越貢獻象徵了臺灣社會的轉型與進步，也期許當選人能「回歸初心，奉獻社會，擁抱世界」。

根據主辦單位的資料顯示，十大傑出青年由台灣國際青年商會於1963年創立，主要表彰20至40歲，在不同領域有卓越表現之傑出青年。

今年11位當選人，其成就橫跨體育、藝文、產業創新、醫學與科學研究、公共及社會服務等。

蔡總統首先表示今年體育技藝類同時有兩人獲獎，第一是永遠的臺灣隊長陳金鋒。蔡總統提到陳金鋒今年在臺北世界大學運動會開幕式時，揮棒點燃世大運聖火，讓人印象深刻。

而另一位獲獎人是世界羽毛球球后戴資穎。戴資穎因在國外比賽而由姊姊代為領獎，蔡總統也祝福戴下禮拜在丹麥的公開賽有良好表現。

蔡總統指出每一位傑出青年都是臺灣社會的楷模，從他們的身上，尤其可以看到臺灣的轉型和進步。

企業、創業及經濟發展類的獲獎人是「台灣網路暨電子商務產業發展協會」（TiEA）理事長林之晨。林之晨自大學開始創業，並且在2009年創辦AppWorks之初創投，現已成為亞洲最大新創加速器。​​

蔡總統表示，林之晨一直積極為新創產業發聲，代表的就是臺灣走向數位時代的創新力量。因應數位經濟的發展，相信林會繼續給政府批評與指教，政府則會保持開放的心態，讓國家的數位轉型可以順利成功。

而十大傑出青年當選人也在稍後造訪行政院。行政院長賴清德接見一行人時表示，十大傑出青年雖然有不同類別及故事，但都聚焦在他們的使命感與犧牲奉獻、全心全意投入的精神，對於未來有夢想、或是在尋找方向的人，都是很好的學習榜樣。

