台北富邦銀行新北市「蘆洲分行」遷址 10/13全新開幕

為提供新北市蘆洲區民眾更便利的金融服務，台北富邦銀行蘆洲分行遷址改裝為數位分行，今日(13日)歡慶開幕。11/30前，民眾來行開戶享限量「開戶禮」－財神便條紙乙份，拍照並打卡上傳Facebook再享「打卡禮」－發財水乙瓶(限量400瓶)，歡迎民眾到蘆洲分行體驗嶄新數位分行服務再享好禮！

北富銀為了優化客戶的數位金融體驗，積極打造新一代數位分行，目前新北市已有18家分行改造為數位分行(約佔8成5以上)，預計2018年新北市分行將全數完成改裝。新一代分行皆設有數位服務專區，提供全方位的自助式金融服務，讓客戶可透過平板電腦、智慧型手機，線上完成新台幣轉帳/匯款/定存、換匯、申辦信用卡或貸款等交易；客戶亦可運用富邦行動銀行APP或網路銀行，設定各類的訊息通知，不論是投資到達滿足/停損點、匯率到價、基金淨值或海外ETF/股票到價等，皆可即時收到通知，隨時掌握個人理財資訊。

北富銀全新遷址改裝的蘆洲分行，位於新北市中正路，為蘆洲區最早開發地區，鄰近除了有著名景點湧蓮寺、李氏古厝、紫禁城等之外，還有當地最大傳統菜市場－蘆洲市場，是蘆洲區人口密度最高地區，再加上觀光人潮眾多，商圈發展活絡。北富銀著眼於此處居民與商家眾多，希望將服務的觸角及廣度進一步延伸，故將蘆洲分行遷址於此，本次改裝並同時新設保管箱服務，為在地鄉親提供更貼心、專業的金融服務。

北富銀表示，蘆洲分行於今年9月初即開始營運，一個多月以來客戶絡繹不絕，至今每日開戶數較過往增加近2成，而改裝後的分行提供客戶更為舒適及隱密的理財洽談空間，讓客戶更樂於來行討論及交易。此外，蘆洲分行所在地區屬傳統型社區，當地民眾對於具資產保值的保險商品、優利定存等類型商品特別感興趣，因此分行特別針對這類產品舉辦這類投資講座，並透過融入健康養生等生活議題，提供專業且即時的金融及生活快訊，深耕在地客戶關係。

為慶祝蘆洲分行全新開幕，即日起至11/30前，民眾來行享有開幕好禮三重送，第一重：新戶來行享有限量開戶禮-富邦財神便條紙；第二重：打卡禮-在分行拍照並打卡上傳FB，有機會獲得發財水(限量400瓶)；第三重：全新理財會員可獲得限量的Brita濾水壺或財神存錢筒；此外，臨櫃交易還有美元/歐元換匯、外幣定存、基金申購手續費優惠等，多重好康禮數量有限，民眾要好好把握！