藍牙漏洞影響53億裝置 更新前可先關閉

資安業者趨勢科技發現，BlueBorne無線連線攻擊可竊聽、攔截或重導兩個藍牙裝置間通訊，估計全球約53億個藍牙裝置受影響；專家建議，如果尚未安裝修補更新，可隨手關閉藍牙。

趨勢科技股份有限公司日前在官方部落格發文表示，BlueBorne是一群由物聯網（IoT）資安廠商Armis命名的藍牙漏洞，這群存在於藍牙實作上的漏洞遍及各種平台，包括Android、Linux、iOS以及Windows。駭客一旦攻擊成功，就能從遠端挾持裝置。

此外，駭客還有辦法從一個藍牙裝置跳到另一個藍牙裝置。BlueBorne漏洞可讓駭客執行惡意程式碼、竊取資料及發動中間人（MitM）攻擊。

趨勢科技表示，BlueBorne是無線連線攻擊，如駭客可竊聽、攔截或重導兩個藍牙裝置間通訊，進而從中竊取資料。

據發現BlueBorne漏洞的資安研究人員估計，全球約有53億個藍牙裝置受影響。藍牙是種無線連線規格，幾乎無所不在，且全球有超過82億個裝置內建藍牙功能，用途包括多媒體串流、資料傳輸、電子裝置間資訊廣播等。

不過，駭客如果要得逞，須滿足一、裝置須啟用藍牙；二、駭客須在藍牙訊號有效範圍內（通常為10公尺）；三、沒有單獨一種攻擊手法可適用所有裝置，駭客會根據不同平台或作業系統而調整手法。

趨勢科技表示，有些廠商已釋出修補更新解決問題，Microsoft（微軟）9月定期更新已釋出CVE-2017-8628漏洞的修補更新，Google（谷歌）也在9 月Android安全性公告解決CVE-2017-0781、CVE-2017-0782、CVE-2017-0783及CVE-2017-0785漏洞。

此外，iOS 9.3.5及Apple TV軟體版本7.2.2或以下（西元2016年8月到12月間生產的裝置）也受影響，但iOS 10不受CVE-2017-14315漏洞影響。至於Linux漏洞更新，目前仍在開發中。

趨勢科技提醒，隨時修補並更新作業系統，可有助於防範駭客利用漏洞發動攻擊，使用者應培養良好行動裝置安全習慣；工作場所應實施更嚴謹修補更新管理政策。假如使用者尚未修補裝置，不妨隨手關閉藍牙，等需要時再開啟。

值得注意的是除Nexus和Pixel，所有其他Android裝置都要等對應廠商釋出專屬版本才能更新，使用者須自行向廠商確認。