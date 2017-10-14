東北風颱風共伴效應 全台12縣市大雨豪雨警報

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）台灣今（14）日天氣持續受到東北風和卡努颱風外圍環流影響之下，中央氣象局發布12縣市大雨及豪雨特報，同時發布18縣市陸上強風特報。

中央氣象局表示，台北山區及宜蘭山區有局部超大豪雨發生的機率，宜蘭、花蓮、台東地區及新北山區、屏東山區有局部大豪雨發生的機率，基隆北海岸、大台北地區、恆春半島及桃園山區、新竹山區有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園、新竹、屏東地區及臺中山區、南投山區、高雄山區有局部大雨發生的機率。其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有短暫陣雨。

連日降雨，提醒民眾注意瞬間大雨、雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪處慎防淹水，用路行車注意交通安全。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」中提到，明（15）日颱風外圍環流和東北風共伴效應減弱，中午起北部天氣先好轉，中南部降雨亦減緩，但東半部仍有局部較大雨勢。下周一、二(16、17日) 「卡努」遠離、各地天氣恢復穩定，氣溫明顯回升。

根據中央氣象局陸上強風特報顯示，強烈東北風及颱風外圍環流影響，台南以北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、臺東（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區及鄰近海域易有９至１１級強陣風，沿海並有較大風浪，海邊活動請注意安全。