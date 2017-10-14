台積電法說會19日登場 法人聚焦7奈米

（中央社記者張建中新竹14日電）台灣積體電路製造股份有限公司法人說明會19日登場，台積電第4季營運向上成長態勢應無意外，明年7奈米業績貢獻料將成為法人關注焦點。

台積電受惠蘋果（Apple）處理器訂單挹注，10奈米出貨放量，帶動第3季營收攀高到新台幣2521.08億元，季增17.89%，表現優於市場預期的季增16%水準；台積電前9月營收6998.76億元，年增2.07%。

台積電董事長張忠謀先前預期，今年美元營收應可較去年成長近10%，將可達原訂成長5%到10%目標高標。由此推估，台積電第4季業績應可較第3季再成長超過1成水準。

法人預估，台積電第4季蘋果處理器出貨可望進一步擴增，將帶動季營收較第3季成長14%左右水準，並刷新歷史新高紀錄；只因新台幣升值影響，台積電今年新台幣營收將僅較去年成長約4%。

隨今年業績表現大致底定，台積電明年營運發展將成為法人關注焦點，也將牽動台積電股價後續表現關鍵。

台積電7奈米製程將於明年量產，法人預期，台積電可望持續獨吃蘋果A12處理器訂單，輝達（NVIDIA）與高通（Qualcomm）供貨比重將可提高，並可望受惠系統廠自行開發人工智慧晶片。

台積電明年7奈米製程能否貢獻1成業績，較今年10 奈米製程表現佳，將是法人關注重點，也將是影響台積電明年營運表現的關鍵因素之一。台積電明年28奈米業績能否持續成長，也將是法人關心另一重點。