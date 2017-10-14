中華電信推4G學生方案增量澎派包月繳988元升級行動上網吃到飽

中華電信為感謝廣大學生客戶支持，Q4新推出「4G學生方案增量澎派包」。自即日起至2018年1月1日止，申辦學生方案且同時搭配「精采Hami包」與加購「上網增量包」優惠，只要月繳總價988元，即升級行動上網吃到飽，盡情追劇、直播、手遊打團飆網超給力！門號年資滿一年就可享免預繳！在精采Hami包部分，亦可享中華電信與娛樂巨擘福斯集團獨家合作，FOX+服務租約期間每月99元優惠。搭配中華電信獨家指定安卓手機，ASUS ZenFone 4 ZE554KL(6G/64G)、HTC U Ultra藍寶石版128G、Samsung Galaxy S8+(晶墨黑)、Sony Xperia XZ Premium (鏡粉)，再送「奇機重現」手機保障服務3個月。燦爛十月，限時優惠，盡在中華電信！

中華電信專為學生族群新推出的「4G學生方案增量澎派包」，係指申辦4G學生方案月租789元，若同時搭購「精采Hami包」99元與上網增量包優惠價100元後，月繳總價共988元，即可享合約期間4G行動上網吃到飽、網內每通前10分鐘免費講、最多CHT Wi-Fi熱點免費用、超多網外及市話免費語音通話分鐘數優惠。以申辦「4G學生方案」月繳789元，30個月租期為例，搭配火紅夯機，超人氣iPhone新機也能搭配學生方案申辦。另特選ASUS ZenFone 4 ZE554KL (4G/64G) 、HTC U Play 64G(獨家)、OPPO A77、SAMSUNG Galaxy J7 Pro、SONY Xperia XA1 Ultra等手機，只要5,000元內，就能帶回家。還可選搭多款人氣夯機，OPPO R9s Plus、SONY Xperia XZ1 Compact、HTC U Ultra藍寶石版128G (獨家)、SAMSUNG Galaxy A7 2017(獨家)、ASUS ZenFone 4 ZE554KL (6G/64G)(獨家)，也都萬元有找！中華電信Q4學生方案搭配多款超人氣熱銷手機，超級優惠陣容與划算價格，總是讓你更驚艷。

不僅如此，自即日起至2018年1月1日止，凡4G學生方案客戶申辦「增量澎派包」，即可搭購最受好評且實用的KKBOX、Hami書城月讀包、Hami Video-電視/影劇，也可選擇中華電信與娛樂巨擘福斯集團獨家合作的FOX+，租約期間享每月99元優惠，美國人氣影集、熱門賽事、票房電影盡情看。自即日起至2017年11月30日止，至中華電信門市申辦獨家安卓手機，ASUS ZenFone 4 ZE554KL(6G/64G)、HTC U Ultra藍寶石版128G、Samsung GalaxyS8+(晶墨黑)、Sony Xperia XZ Premium(鏡粉)等，搭配4G學生方案，贈送奇機重現保障服務前3個月免費，手機使用更有保障。中華電信網羅超多人氣熱銷與獨家夯機，加上申辦「4G學生方案增量澎派包」指定資費新推出的行動上網吃到飽優惠，買新機，來中華電信就對了！