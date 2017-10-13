厚奶茶在紅什麼呢？ 自己調可以喝到隱藏版

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北綜合報導) 話題不斷的義美厚奶茶，造成不少民眾就算捧著大把鈔票也無法如願下架的冏境。「義美厚奶茶」在紅什麼呢？有媒體詢問義美總經理高志明時，只見高總「咕噥著『我也不知道為什麼賣這麼好』」。

雖然「早起的鳥兒有蟲吃！」但某賣場早起排隊的民眾可能還買不到「義美厚奶茶」。有媒體報導，某賣場早起民眾湧入搶購「義美厚奶茶」盛況，宛如電影《屍速列車》裡那喪屍大軍狂奔般的實境秀，站在冰櫃前上氣不接下氣的人們，有人滿臉掛著笑容，有人卻只能哀怨看著別人滿載而歸。

為了安慰喝不到的靈魂，無論是義美員工，還是連鎖便利商店或是網友們都作了示範影片，只要用「義美紅茶」與「義美鮮奶」採用2:1的比例去攪拌，就可以喝到好喝的「義美厚奶茶」了。

網友喬安娜在臉書分享，只要買義美錫蘭紅茶+義美鮮乳兩種混合起來，還比厚奶茶好喝哦。

有網友比較義美出產的二款奶茶，分別是「義美厚奶茶」與「義美奶茶」。前者是茶味較重，又只能在美式大賣場購買，後者則是奶味較重，卻可以在其他通路買到。因此，為了感受「厚奶茶」的獨特風味，該網友買了一瓶「義美錫蘭紅茶」和一瓶「義美奶茶」，或是買一瓶澳州鮮乳和一瓶義美紅茶，二瓶都插上吸管同時飲用就是厚奶茶了。

前些日子台灣的溫度一直處於高溫炎熱的天氣，有消費者因為搶不到這款「義美厚奶茶」只能帶著滿身怨念到義美門市逛逛，沒想到就被店內的「奶茶霜淇淋」招牌給電到了。

同樣是用50%以上的鮮乳調配而成的，義美食品表示，「義美奶茶霜淇淋」是在今年夏天新推出的商品，其鮮奶與茶原料都和「義美厚奶茶」一樣，口味獨特，還可以讓消費者品嚐到與「厚奶茶」產品不一樣的口感，不過這項商品只在義美門市專賣。

因此，該名消費者突發其想，把原先喝半杯的紅茶拿來請門市人員擠上一支奶茶霜淇淋，不僅平復沒喝到厚奶茶的心情，還可以享受升級版的「飄浮紅茶」。當然，還可以把「奶茶霜淇淋」變成好喝的「飄浮鴛鴦奶茶」哦。

▲把原先喝半杯的紅茶拿來請門市人員擠上一支奶茶霜淇淋，不僅可以平復沒喝到厚奶茶的心情，還可以享受升級版的「飄浮紅茶」。當然，也可以把「奶茶霜淇淋」變成好喝的「飄浮鴛鴦奶茶」。

▲一群上班族享用不一樣的飄浮飲品。