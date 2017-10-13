永續南島 總統蔡英文28日出訪太平洋3友邦

(台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導) 總統府今(13)日下午4時30分召開記者會宣布，總統蔡英文將於10月28日至11月4日率團出訪太平洋友邦馬紹爾群島、吐瓦魯和索羅門群島。外交部次長吳志中稍早說明行程規劃表示，這次總統出訪的主軸是「永續南島，攜手共好」，今年太平洋友邦之旅也是一趟尋親之旅。

記者會上，吳志中未提及是否過境美國。

吳次長表示，為展現台灣對太平洋友邦的重視，並持續深化與太平洋國家之連結以及友好關係，蔡總統將率團訪問馬紹爾群島、吐瓦魯及索羅門群島3國。蔡總統去（2016）年就任至今，馬紹爾群島總統海妮（Hilda C. Heine）、吐瓦魯總理索本嘉（Enele S. Sopoaga）及索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）等太平洋友邦領袖均曾透過駐館多次表達對蔡總統赴訪之期盼，其中剛結束訪問的索羅門群島總理及正在台灣訪問的吐瓦魯總理，均在會晤時當面邀請蔡總統率團造訪。

吳次長指出，這次出訪國是太平洋友邦中與台灣邦誼持續最久的三國，其中南太平洋的吐瓦魯及索羅門群島與台灣邦交超過30年，北太平洋的馬紹爾群島則將近20年，期盼藉由蔡總統就任後首度出訪太平洋島國，展示台灣對彼此間悠遠情誼的重視，及對深化雙邊關係之決心。

吳次長進一步的說，這次出訪，也是一趟尋親之旅。馬紹爾群島、吐瓦魯及索羅門群島雖然分別位在密克羅尼西亞、玻里尼西亞及美拉尼西亞島群，但和我們一樣皆是南島語族大家庭的一份子，所以這次訪問團成員除包括總統府秘書長吳釗燮、外交部長李大維、另外還有原住民族委員會主任委員夷將･拔路兒（Icyang•Parod）等部會首長及立法委員，共同見證台灣與太平洋友邦文化聯結及具體合作成果。

另外，對於這次的出訪行程規畫，吳次長接著說，訪問團預計於10月28日上午出發，30日下午飛抵馬紹爾群島，11月1日清晨離開馬紹爾群島赴吐瓦魯訪問，同日晚間抵達索羅門群島，停留2晚，於11月4日傍晚返抵國門，全程共計8天7夜。

吳次長表示，蔡總統此行訪問上述三國時，將分別會晤馬紹爾群島總統海妮、吐瓦魯總督伊塔雷里（Iakoba Taeia Italeli）及總理索本嘉，和索羅門群島總督卡布依（Frank Ofagioro Kabui）及總理蘇嘉瓦瑞，就彼此共同關切之雙邊及國際議題充分交換意見，另將於馬紹爾群島及索羅門群島國會發表演說，並參觀醫療與農畜雙邊合作計畫，藉此宣揚台灣「踏實外交」及協助友邦達到「永續發展目標」的理念。