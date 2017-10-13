認識太空環境：太空有多大？人造衛星在那裡？

接續前文「台灣國家太空中心成立以來歷年發射的衛星」，本文簡要說明地面以上的高度分層、離地面多高才叫作「太空」？也從不同的衛星軌道來了解，臺灣衛星置於何處？為何臺灣不能放置通信衛星於地球同步軌道？

【認識地平面以上的高度分層、及衛星軌道分類】

釐清衛星軌道分類之前，需先了解地平面以上的高度分層、大氣層與太空的分界，各高度分層的描述，請看(圖一)。

(圖一)：大氣層分層

A 大氣層部份（0~100公里）

大氣層的底層(低於12公里)是人類主要活動空間，可由圖一來認識大氣層各高度的內容。從下而上說明各氣層：

一、對流層(Troposphere)（0至11公里）

對流層高度隨緯度變化，在赤道最高約為15公里，極地最低約8公里。對流層是大氣對流最旺盛的區域，也是天氣現象發生的地方。大氣中的水氣，約有80%存在於對流層，因此它也是蒸發、雲、雨等最常出現的區域，簡要描述人們較熟知的對流層現象：

1. 國內線飛機飛行的高度。

2. 地表最高的山峰聖母峰也僅有8.8公里高。

3. 主要的天氣變化都發生在對流層，也是氣象學主要研究的高度範圍。

4. 亂流多發生在對流層。

5. 溫度隨高度變高而下降。

6. 在0到5.6公里處的空氣比例為50%，5.6到16公里的空氣比例為40%，故對流層是0到11公里的空氣比例為50~90%，可認知為70%。

二、平流層（Stratosphere）（11至50公里，又稱同溫層）

含有臭氧層，臭氧可吸收紫外線，保護生物免受紫外線侵襲。平流層的現象如下：

1. 臭氧層是指大氣層的平流層中臭氧濃度相對較高的部分，主要作用是吸收短 波紫外線。臭氧層有吸收太陽輻射的功能，在此層的氣溫會隨高度增加，並因為自轉使地表溫度均勻，不至於像月球一面超熱，一面超冷。

2. 國際線飛機飛行的高度大約在12公里，因此大多時侯飛行在雲層上方。

3. 平流層較少亂流。

4. 流星雨的高度。

5. 溫度隨高度變高而上升。

6. 5.6到16公里的空氣比例為40%，16到100公里的空氣比例為9.99997%，故平流層是11到50公里的空氣比例為40~49.99997%，可認知為25%。

三、中氣層（Mesosphere）（50至80公里，又稱光化層）

此層主要由臭氧、氧、二氧化碳、氮的氧化物構成，這些由光化學作用引起之產物，故又稱光化層。

1.溫度隨高度變高而下降。

2.氣體極稀薄。

3. 16到100公里的空氣比例為9.99997%，故中氣層是50到80公里的空氣比例為0~9.99997%，可認知為3.5%。

增溫層為大氣層與太空重疊，交界部份，故分為大氣層與太空層兩部份分別說明：

四、增溫層之一：（Thermosphere）（80至800公里，100公里為大氣層與太空的分界線）

1.溫度隨高度變高而上升。

2.氣體非常稀薄。

3.16到100公里的空氣比例為9.99997%，故80到100公里的空氣比例為0~9.99997%，可認知為1.49997%。

4.在海拔100公里處，通常用來作為外太空與地球大氣層的界線，稱為卡門線（Kármán line）。

5.大氣層容易散射出藍色可見光的波長，使地球的邊緣形成藍色的光暈。到了距地面高約160公里的太空則近乎完全黑色。

6.卡門線以上（地表100公里以上）的空間，就是我們俗稱為「太空」（Space）或「外太空」（outer Space）。

B 太空部份(100公里以上)

可由圖二來認識外太空各高度的內容。

圖二：太空分層及定位衛星群

四、增溫層之二（Thermosphere）（80至800公里，100公里為大氣層分界線）。

在這高度範圍，己是傳統所稱的太空，下列是較為人知的事件：

1. 1957年發射的Sputnik-1是人類的第一顆人造衛星，當時運行在地表215公里。

2.國際太空站（International Space Station），目前運行在地表340公里。

3.洲際彈道飛彈的軌道一部份會經過LEO的高度(約400公里高)，也就是洲際彈道飛彈會先升空到太空，再打到目的地。

4.哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope），在地表595公里

5.極光（>80公里）（主要在太空中，而非大氣層內），極光是地球周圍的一種大規模放電的過程，太陽的帶電粒子到地球附近，地球磁場迫使一部分沿著磁場線集中到南北極。當他們進入極地的80公里以上的高度時，帶電粒子與原子和分子碰撞並激發能量，形成圍繞著磁極的大圓圈的光芒，也就是極光。

6.溫度隨高度變高而上升。

五、散逸層（Exosphere）（大於800公里，溫度隨高度變高而下降）

主要的人造衛星都在這區域，依高度分成LEO，MEO，GEO，HEO，見圖二。

1. LEO：低地球軌道（LEO Zone, Low Earth Orbit），300至1,000公里之間。

2. MEO：中地球軌道（MEO Zone, Medium Earth Orbit），2,000到30,000公里之間。

這個高度範圍內的全球定位系統衛星群有：

美國的全球定位系統衛星群GPS（Global Positioning System），在20,350公里。是由24顆組成的衛星群。

俄國的全球導航衛星系統GLONASS，在19,000公里。是由24顆組成的衛星群。

歐盟建置中的Galileo衛星導航系統，在23,222公里。是由30顆組成的衛星群。

3. GEO：地球同步軌道（GEO Zone, Geostationary Earth Orbit），地表上35,786公里。

4. HEO：高地球軌道（HEO Zone, High Earth Orbit）在地表35,786公里以上。

5.月球距地表384,000公里。

【結論】

本文簡要描述從大氣層到太空的環境，也是預先佈置以後討論太空議題的「舞台」和「場景」。譬如說，大多數人類也許在地表旅行超過數萬公里，但是向上的高度僅止12公里（國際班機的高度），登山的最高點也不過8.8公里，去除飛機外的活動空間僅只在地面的500公尺高左右。而人類賴以生存的大氣層也不超過20公里（因為20公里以下約佔90%的空氣）！換句話說，如果地球是雞蛋，大氣層就像是薄簿的蛋殼，人類至今所有的文明，歷史都發生在這層「薄簿的蛋殼」之上。

回到臺灣的太空發展，臺灣太空中心所有發射過的衛星都在LEO的範圍內。因為LEO是一個全球人類共有的空間，不屬於某特定國家，也可說是先佔先贏的「蠻荒地代」的空間。所以LEO沒有「領空」及「所有權」的問題，故在LEO的衛星不像飛機不能進入敵國的領空，而可以飛過敵國上空，甚至向地面照像。

但GEO就不同了，GEO的衛星位置因為信號干擾的考量，交由聯合國的ITU（國際通信聯盟）負責分配及認可。可是臺灣非聯合國會員，無法擁有GEO軌道的通信衛星。因此臺灣的中華電信公司為了提供必要的遠距通信、視訊傳播等需求，與新加坡電信（SingTel）合資，中華電信與新加坡電信分別出資38%與62%，由三菱電機製造ST-1（已除役）及ST-2通信衛星。

近年來因為網路快速成長及衛星微小化、商用化，並因台灣不是聯合國會員，無法發射衛星到GEO，只能到LEO。作者認為台灣迫切需要發射大量的立方衛星群到LEO，以接近聯合國會員國在GEO上的通信衛星功能。如果擁有大量的立方衛星群就可發展

「小衛星大數據」的各項新應用。