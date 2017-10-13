台灣旅行法草案美眾院外委會通過 綠委表歡迎

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）美國聯邦眾議院外交委員會周四表決通過「台灣旅行法」草案，為台美高層官員互訪解禁邁出重要一步。民進黨立委聞訊表示，此舉對台灣在亞洲的局勢甚至對亞太安全都有幫助。

眾院外委會口頭表決全數通過台灣旅行法草案（HR535），接下來將送交眾院院會；聯邦參議院也通過同樣法案後，送交美國總統川普簽署，才正式成為法律。

中央社報導，「台灣旅行法草案」由眾議員夏波、薛爾曼與眾院外委會主席羅艾斯共同提出，草案指出：「美國政府應鼓勵美國和台灣各級官員互訪。」

夏波在外委會表示，美國自我設限台美高層官員互訪是侮辱，不允許台灣的總統、副總統、外長、國防部長訪問華府更荒謬，美國有支持台灣的法律與道德責任。

聯合報報導，民進黨立委表示，過去官員要過境美國，都需要個案特殊處理，將來可以常態化，對台美外交、對台灣在亞洲的局勢甚至對亞太安全都有幫助。

民進黨立委羅致政說，回到台灣關係法的本質，並未設限高層官員之間的互訪，長久以來是美國行政部門自我設限的結果，包括總統、副總統、行政院長與國防與外交部長都不能到華府做任何訪問。

羅致政表示，美國眾議院外交委員會通過這樣的法律提案，「我們非常歡迎」，也認為這是美國國會部門對行政部門自我設限的「反應」，希望這項提案未來能獲得眾議院與參議院通過。