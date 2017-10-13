2017台北國際旅展 桃園大溪威斯汀 超值優惠限時推出

令人引頸期盼的年度旅遊盛事-台北國際旅展將於10月27日至30日於世貿三館登場，萬豪集團在台首間直接管理國際級度假酒店- 桃園大溪笠復威斯汀 (攤位編號G739) 今年推出超人氣「一泊二食平日住宿券」(每張NT$7,300，原價NT$9,009/ 81折) 、以及主打女性度假市場之「閨蜜專案平日住宿券」(每張NT$11,300，原價NT$15,015/ 75折)；此外，喜愛美食的饕家們不容錯過全台獨家販售的「名廚江振誠雙人套餐」(每張NT$4,880，原價NT$5,676/ 86折) ，還有屢獲好評的經典英式下午茶雙人券 (每張NT$700，原價NT$968/ 72折)，以及儷軒中餐廳推出的「龍蝦鮑魚豪華雙人饗宴」(每張NT$1,980，原價NT$4,048/ 下殺49折)，囊括熱菜、佛跳牆、鮮美龍蝦、中式甜品等豐富菜色，是為展期中最吸睛超值的美味選擇。館內深受名媛貴婦喜愛的天夢芳療Heavenly SPA今年亦特別推出全球限量、英國皇室愛用的Bamford精選療程 NT$3,500 (55分鐘，原價NT4,400/ 79折，平假日適用)，與房客限定「神清氣爽舒壓療程」NT$2,000 (55分鐘，原價NT$2,500/ 8折，平假日適用。)

大溪威斯汀線上旅展將於10月13日中午12時起至10月30日晚間6時止開放線上預購，省時又便利，歡迎多加利用。詳情請上http://www.westintashee.com/zh查詢，或洽03-272-5777，一次網羅各式超值的假期食宿玩樂體驗。