經典台語片修復成功　10月起巡迴歐洲12所大學

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合報導）去年8月國家電影中心熱鬧舉辦「台語片60週年影展」，在全台灣北中南老戲院串聯放映老電影。今年10 月７日起，10部台灣電影文化珍寶又前進歐洲，將在英國及歐陸的12所大學院校放映。這也是台語片首次有系統且大規模的對海外人士介紹，邀請不分國界的大眾，一齊穿梭黑白影像，走進台語片的黃金風華年代。

「消逝的台灣商業電影－重拾與修復」（Taiwan’s Lost Commercial Cinema Recovered and Restored）台語片歐洲巡迴展，在駐英國台北代表處文化組的支持下，由國際重要華語電影學者，倫敦國王學院（King’s College）教授Chris Berry（裴開瑞）、倫敦大學亞非學院（SOAS）台灣研究中心蔡明燁博士( Ming-Yeh Rawnsley）領軍，與台灣的國家電影中心合作，帶著這批珍貴的台語片，從英國出發，一路前進德國、奧地利、波蘭、斯洛維尼亞再至北歐的瑞典、芬蘭，橫跨地域，拓展不同國籍世代觀眾的視野。

1958年《王哥柳哥遊台灣》劇照 (國家電影中心提供)

這次展出的精彩影片，包含近年來國家電影中心陸續修復完成的7部台語電影：《王哥柳哥遊台灣》、《大俠梅花鹿》、《天字第一號》、《三鳳震武林》、《回來安平港》、《再見台北》，以及數位掃描的苦情台語片，《台北發的早車》、復仇驚悚片《地獄新娘》、臺味愛情片《危險的青春》。

另外同場也將放映李香秀導演作品，探討歌仔戲電影興亡的紀錄片《消失的王國：拱樂社》，藉以對照台語片的興起背景。

國家電影中心新聞稿指出，台語片是台灣電影史的重要印記，承載了台灣重要的歷史記憶，反映50至80年代的庶民娛樂表徵。從1955年至1980年代大約拍攝1200部影片，但因為當年缺乏蒐集管道、尚無保存觀念，如今僅剩不到180部。

近年來在國家電影中心努力搶救與典藏、修復，有機會讓文化珍寶重見天日。

巡迴放映首站10月７日在倫敦國王學院（King’s College）揭開序幕，將進行到11月16日為止。

多位英國本地與海外學者共襄盛舉，國家電影中心數位修復組黃慧敏組長將參與研討會和巡迴放映，和現場觀眾分享台語片的數位修復歷程。國立台灣藝術大學廖金鳳教授、國立東華大學王君琦教授，亦將受邀發表論文，每場座談精彩可期。

這次巡迴放映的12站包含：倫敦國王學院(King’s College）、倫敦大學亞非學院（SOAS）、亞伯里斯威斯藝術中心（Aberystwyth Arts Centre）、英國曼徹斯特中國電影研究聯盟（Chinese Film Forum UK, Mancheste）、愛丁堡大學（University of Edinburgh）、諾丁漢大學（University of Nottingham）、維也納大學（University of Vienna）、杜賓根大學、（University of Tübingen）、隆德大學（University of Lund）、盧布爾雅那大學（University of Ljubljana）、亞捷隆大學（Jagellonian University, Krakow）及赫爾辛基大學（University of Helsinki），讓歐陸觀眾有機會一窺獨樹一格、臺灣電影文化珍寶的台語片。

詳細巡迴放映日期,請見官方臉書

巡迴各歐洲大學校園示意圖 （國家電影中心提供）