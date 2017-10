經典台語片修復成功　10月起巡迴歐洲12所大學

(台灣英文新聞/郭紫寧 綜合報導)去年8月國家電影中心熱鬧舉辦「台語片60週年影展」,在全台灣北中南老戲院串聯放映老電影。今年10 月7日起,10部台灣電影文化珍寶又前進歐洲,將在英國及歐陸的12所大學院校放映。這也是台語片首次有系統且大規模的對海外人士介紹,邀請不分國界的大眾,一齊穿梭黑白影像,走進台語片的黃金風華年代。

「消逝的台灣商業電影-重拾與修復」(Taiwan’s Lost Commercial Cinema Recovered and Restored)台語片歐洲巡迴展,在駐英國台北代表處文化組的支持下,由國際重要華語電影學者,倫敦國王學院(King’s College)教授Chris Berry(裴開瑞)、倫敦大學亞非學院(SOAS)台灣研究中心蔡明燁博士( Ming-Yeh Rawnsley)領軍,與台灣的國家電影中心合作,帶著這批珍貴的台語片,從英國出發,一路前進德國、奧地利、波蘭、斯洛維尼亞再至北歐的瑞典、芬蘭,橫跨地域,拓展不同國籍世代觀眾的視野。

1958年《王哥柳哥遊台灣》劇照 (國家電影中心提供)

這次展出的精彩影片,包含近年來國家電影中心陸續修復完成的7部台語電影:《王哥柳哥遊台灣》、《大俠梅花鹿》、《天字第一號》、《三鳳震武林》、《回來安平港》、《再見台北》,以及數位掃描的苦情台語片,《台北發的早車》、復仇驚悚片《地獄新娘》、臺味愛情片《危險的青春》。

另外同場也將放映李香秀導演作品,探討歌仔戲電影興亡的紀錄片《消失的王國:拱樂社》,藉以對照台語片的興起背景。

國家電影中心新聞稿指出,台語片是台灣電影史的重要印記,承載了台灣重要的歷史記憶,反映50至80年代的庶民娛樂表徵。從1955年至1980年代大約拍攝1200部影片,但因為當年缺乏蒐集管道、尚無保存觀念,如今僅剩不到180部。

近年來在國家電影中心努力搶救與典藏、修復,有機會讓文化珍寶重見天日。

巡迴放映首站10月7日在倫敦國王學院(King’s College)揭開序幕,將進行到11月16日為止。

多位英國本地與海外學者共襄盛舉,國家電影中心數位修復組黃慧敏組長將參與研討會和巡迴放映,和現場觀眾分享台語片的數位修復歷程。國立台灣藝術大學廖金鳳教授、國立東華大學王君琦教授,亦將受邀發表論文,每場座談精彩可期。

這次巡迴放映的12站包含:倫敦國王學院(King’s College)、倫敦大學亞非學院(SOAS)、亞伯里斯威斯藝術中心(Aberystwyth Arts Centre)、英國曼徹斯特中國電影研究聯盟(Chinese Film Forum UK, Mancheste)、愛丁堡大學(University of Edinburgh)、諾丁漢大學(University of Nottingham)、維也納大學(University of Vienna)、杜賓根大學、(University of Tübingen)、隆德大學(University of Lund)、盧布爾雅那大學(University of Ljubljana)、亞捷隆大學(Jagellonian University, Krakow)及赫爾辛基大學(University of Helsinki),讓歐陸觀眾有機會一窺獨樹一格、臺灣電影文化珍寶的台語片。

詳細巡迴放映日期,請見官方臉書

巡迴各歐洲大學校園示意圖 (國家電影中心提供)