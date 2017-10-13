〈時評〉能源局莫成地熱發電推動障礙

台灣地熱發電應該可以達到多少呢？這是上週我遇到一位前行政院副院長時，他問我的問題。我說依照能源局的規劃2025年要有150MW，但是依我的看法，只要政府投入適當的鼓勵及研發資源，台灣2025年至少1GW，2035年要達成20GW都沒有問題。為什麼會差這麼多呢？原因是能源局、經濟部、以行政院負責能源的政委，到目前為止沒有人真正重視地熱發電，沒有投入適當的資源。更糟糕的是「無知就是力量」，這些人掌握決策大權，用一些沒有根據的說法來阻擋台灣地熱發電推動及發展。

以幾個具體的例子來講吧！例如說「行政院綠能及減碳辦公室」執行長台大楊鏡堂教授，雖然他在美國威斯康辛大學博士是研究能源的，但是回到台灣，在清大教書以後，從來沒有做能源方面的研究，也不太關心再生能源議題。依照他的說法，他是做「仿生」方面的研究。2016年520政黨輪替之後，原先能源國家型計畫(NEP2)執行長李世光教授擔任經濟部長。於是李世光教授將這個重要 NEP2執行長的位置，交由原在NEP2負責考核 (成果追蹤委員會執行秘書)楊鏡堂教授來接任。後來行政院成立「綠能及減碳辦公室」、楊鏡堂教授就順理成章成為NEP2執行長兼綠能及減碳辦公室的執行長。然而他基本上是主張使用核電的人，對於推動再生能源尤其是可以取代核電的地熱發電，並沒有多大的興趣。我想，像這樣重要位置人員，任用不當，台灣綠能發展還不能達到應有的進度，這是一個主要的原因。

另外，我們來看一下這幾年推動地熱發電，能源局有什麼規劃呢？除了掛一個2020年目標50MW，2025年150MW (後來改成200MW) 的目標之外，能源局對地熱只有「地熱發電機組試驗性計畫」申請及審查辦法，以及前三家地熱發電成功者可以申請投入經費一半(最高5,000萬元)的補助辦法。補助條件是要補助挖井2,500公尺以上的深層地熱。然而，補助辦法在網站上掛了幾年，申請的廠商一家都沒有，後來在2016年修改成井深1,000公尺以上即可。但，到目前為止也沒有一家廠商去申請。

我們再討論申請地熱發電機組試驗性計畫的廠商。基本上，除了NEP2在「地下水補注地質敏感區」的宜蘭三星紅柴林挖井沒有申請之外，民間公司、台電公司、工研院的挖地熱井，包括四磺子坪、綠島，都申請了試驗性計劃。因為，這個試驗性計畫的主要精神是「免環評」，能源局或公家並不補助任何經費。我們蘭陽地熱資源公司也在2014年申請了利澤地熱電廠的試驗性計畫並且獲得通過，得以在利澤工業區的基地上向縣政府申請建照，並且取得建照。另外，結元公司在宜蘭三星鄉耕莘護理專校附近，也就是說宜蘭三星紅柴林河堤附近挖了一口井，這就是NEP2所謂的「結元主井」。以上是歷年來試驗性計畫申請的情形。

這幾年申請試驗性計畫，在審查的時候並沒有要求對地下要有足夠的了解才能通過審查。然而，在2017年我們蘭陽地熱資源公司申請了兩個試驗性計劃被否決。一是在宜蘭太平山腳下的土場地區，申請20MW試驗性計畫，2017年2月審查時，被審查委員以我們公司對土場地區的地質結構及地底的地溫梯度不夠了解而否決。更好笑的是8月份我們也送了一個在台東太麻里鄉金崙溫泉區興建5MW地熱電廠的試驗性計畫。9月25日審查時，審查委員也說我們對金崙地區的地質結構及地溫梯度不了解，最後也被駁回。(雖然，我們還沒收到正式公文但承辦人員已電話聯絡告知)。

顯然這些審查委員前後標準不一，或者說能源局這幾年來的審查委員改變，聘用了完全不一樣想法的審查委員。例如說紅柴林、綠島、四磺子坪、利澤地區等這幾個已經通過的試驗性計畫的案子，申請的業主對申請案當地地底的情況真的了解嗎？當然沒有，而在土場地區，事實上在二十幾年前，工研院就在當地做了300 KW的ORC電廠。對當地工研院有非常足夠的資料，能源局也應該會有這些資料。另外在台東金崙地區，我們在回答審查委員問題時也提到台東縣政府有做了一本報告，由能源局補助工研院綠能所承辦撰寫的「95年度台東金崙地區的地熱資源報告」。怎麼可以說對當地我們的地溫梯度或者地底結構不了解呢？

雖然，這不是我們蘭陽地熱資源公司自己做的第一手調查資料。但是，台東縣政府及能源局手中有這一份資料，工研院也有這一份資料，可能這些審查委員由於疏於搜尋資料，而沒有看過這份資料。然而，「官大學問大、無知就是力量」，他們就這樣將金崙5MW淺層地熱案否決了。所以我說能源局審查機制應該要好好檢討，不然就會變成阻礙台灣地熱發電推動的一個障礙。

另外一項障礙，我順便也提出來討論。我們費了四年的時間，經過四次專案小組會議、兩次專家小組會議、三次環評大會，終於通過了環評的利澤地熱電廠開發案，在申請「電廠籌設許可」時，碰到一個很高的門檻。這個門檻就是申請電廠籌設許可要附上一張財力證明，所要籌設的電廠興建總經費5%銀行存款證明。我們100MW利澤深層地熱電廠整個計畫至少要 100億元。那麼，我們在還沒申請到電廠籌設許可之前，要去募集5億元的資金，除非直接由國發基金撥款投資，否則哪裡有可能！

要先有5%資金才能申請電廠籌設許可，有這樣的需要嗎？我想能源局電力組這項不合理的規定，也應該要修改了。否則，能源局就成為台灣地熱發電的推動障礙。