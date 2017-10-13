〈時評〉何事不可公投？

邇來，由於庫德族與加泰隆尼亞相繼舉辦獨立公投，若干公投的相關話題又在坊間引發議論。

在歐美民主先進國家，公投跟呼吸、睡覺一樣，都是再自然不過的事──反正，一個議題正反雙方僵持不下時，要找出相對多數人的意向，有什麼比公投更民主的方式？當然，誰都不能保證多數人的決定就一定如何如何，但是，公投的主要精神在於決定是大家共同參與的，如果後果是好的，大家共同分享，後果是差的，大家共同承擔，如此而已。

職是，把公投當毒蛇猛獸，固然是病態；把公投當解決問題、紛爭的萬靈丹，也未免失之天真！

倒是有人怕這也公投、那也公投而憂心忡忡，於是乎轉移焦點說：公投是有侷限性的，像科學問題理論、宗教信仰自由，能訴諸公投嗎？

這其實是廢話！21世紀的今天，誰都知道科學問題、理論的「對」或「錯」，是客觀確定的是非題，而非主觀認定的選擇題，科學上沒有少數服從多數這回事，科學理論自然不能也不會靠大家舉手、公投決定！

說到宗教信仰自由，在台灣，信佛的、拜媽祖的、信天主的、信瑪麗亞的、信阿拉的、信這個宗那個派的、無神論的，悉聽尊便。連裝神弄鬼騙財騙色，也是一個願打、一個願挨，旁人也管不着，除非有人嚷嚷了，法律才不得不出面；弟子買車買房供養師父，只要沒違反稅法，誰能奈何？關起門來在自家密閉空間，要點幾柱香、燒幾天幾夜紙錢，是宗教信仰自由範疇，除非污染危害了無辜第三者的空氣品質，法律才有介入的空間。對脫序的宗教信仰加以處置，有人竟能扯到公投，想像力未免太豐富了！

公投是對不同制度、不同政策的選擇，也是對不同生活方式的選擇！斯里蘭卡以前稱作錫蘭、柬埔寨原名高棉，誰說國名不能改？美國國旗由13星、15星、20星、48星、49星到今天的50星，紐西蘭於2015年與2016年進行兩輪的是否更換國旗公投，誰說國旗不能改？中華民國1912年建國以來，國歌共有四個版本，誰說國歌不能改？既然國名、國旗、國歌都可以改，等而下之的要總統制、內閣制還是雙首長制，如果在國會擺不平，有什麼不能由公投來決定的？再來，要不要降低投票年齡為18歲，立委怠惰不決，就公投決定，誰曰不宜？

在重大社會民生議題方面，有人要環保優先、有人要經濟發展優先，有人要轉型正義、有人抗拒，有人反核、有人擁核，有人要設賭場、有人反對，諸如此類，與其內鬥內耗、街頭對決，何不公投見真章？大家共同作決定，共同承擔後果，這不正是民主政治的真諦嗎？

（作者為台灣教授協會前副副秘書長，新竹教育大學退休副教授）