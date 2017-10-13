【天公疼憨人】聯考落榜留學烏克蘭 娶嬌妻變身CEO

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合報導）一名男子大學聯考落榜，雖然只會說一句俄語，仍舊決定跟朋友一起到烏克蘭留學，沒想到從此人生逆轉。

這個名叫梅愛偲的中國河北男子，在烏克蘭一待就是15年，不但認識了小自己十多歲的嬌妻妲莎，還順利結婚生子，進而變身為跨國婚姻介紹所CEO。

現年34歲的梅愛偲回憶說，出國前特別去惡補了一個月的俄語，不過最後只學會了一句「你好，我要水」。坐上飛機的那一刻，他心裡忐忑不安，不知道在一個未知國度等待自己的，會是什麼。

翻攝梅愛偲微博

中國媒體報導，自認長相平凡的梅愛偲娶了美嬌娘後，跌破許多人眼鏡，紛紛跟他打聽如何在異地娶到美嬌娘。

梅愛偲靈機一動認為這也許能成為商機，於是成立跨國相親俱樂部，標榜只要30萬元人民幣（約新台幣135萬元），便能在烏克蘭娶到老婆。

梅愛偲說，由於烏克蘭當地薪資不高，月薪2000多人民幣（將近台幣1萬元）就已經是不錯的待遇。加上中國男女比率嚴重失衡，許多「剩男」討不到老婆。梅愛偲的跨國婚姻介紹所因此生意興隆，讓他躍身成為大富豪。

梅愛偲的故事在網路瘋傳，他本人也常在微博PO出一家三口溫馨照以及妻子的辣照，羨煞許多光棍。

雖然有人質疑梅愛偲在從事婚姻「買賣」，但梅愛偲強調自己只是普通的相親業者，希望幫人搭起友誼和幸福的橋樑罷了。