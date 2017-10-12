不滿菲國掃毒國家 杜特蒂下使節逐客令

（中央社記者林行健馬尼拉12日專電）面對外界對菲律賓掃毒行動的抨擊，總統杜特蒂今天再次發飆，他向不滿菲國人權表現的國家使節下逐客令，並要求在24小時內離開菲律賓。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）在馬拉坎南宮新聞室啟用儀式上嗆道：「這些國家的使節們聽好了，我們明天就可以切斷外交管道。你們在24小時內離開我的國家，你們所有人。」

他繼續說：「我們不容許任何人，包括美國在內，指示我們怎麼做。我會在11月的東協峰會中直截了當地再說一次。」

杜特蒂的發言似乎是針對歐洲聯盟，甚至可能也包括聯合國。

包括國會議員在內的歐洲7人人權代表團日前訪問菲律賓，要求杜特蒂停止掃毒殺戮。他們警告，如果菲國一意孤行，將衝擊菲律賓的國際經貿關係。

菲律賓政府掃毒行動導致數千名毒嫌喪生，「人權觀察」（Human Rights Watch）9日指出，血腥掃毒行動若持續，聯合國人權理事會可以排除菲律賓。

杜特蒂對此表示，聯合國不可能取消菲律賓的會籍，因為中國、俄羅斯及東南亞國家協會都不會同意。他說：「你們當我不懂聯合國章憲嗎？」

杜特蒂之前為掃毒行動引發人權爭議而多次怒嗆美國、歐盟和聯合國，也曾揚言退出聯合國，但後來改口稱只是在開玩笑。1061012