台北國際旅展 君鴻一泊二食住宿券下殺2.5折起

今年旅宿業年底最後一檔台北旅展即將於10月27日起開鑼，高雄君鴻國際酒店為嘉惠全國各地消費大眾，即日起在官網線上旅展,以及10月27日至30日在台北世貿三館G366展攤，限量推出食宿券大優惠。

旅展期間，每日10:30、14:30特別推出NT$2,999元超值住宿優惠雙享券限時限量搶購;另精心規劃頂級住宿優惠雙享券買五送一，最受歡迎的旺角套房一泊二食入住一晚原價NT$24,530元，旅展期間只要NT$5,999元/每張，是今年最夯住宿優惠雙享券！如果未便去參觀展覽或到人潮多的地方去購物時，您不妨上君鴻國際酒店官網，線上旅展即日起歡迎民眾上網預購，數量有限，欲購從速。網址：www.85sky-tower.com

今年優惠更勝以往，一元就可以競標君鴻國際酒店親子四人房今年特別改裝的「木樂地親子遊戲房」，試賣價NT$8,300元起，旅展期間每日下午2點開放一元競標，想搶好康的旅客千萬別錯過！

一元競標的木樂地親子房係全新設計三款令人驚喜房型，其中第一款『點心午茶房』，以繽紛馬卡龍、粉紅系列下午茶組為內裝，搭配讓大小女孩為之瘋狂的優雅廚具，釋放無法抵擋的甜蜜誘惑！選擇入住第二款『燒烤海鮮房』，小小航海王就是你，享受與寶貝一起乘風破浪捕魚，捕捉到的生猛海鮮還可以現場BBQ，體驗海上渡假風光！第三款『礦山列車房』有70餘台小車車可供挑選，除了能與小火車一同穿越山洞、爬上高架橋、經過有趣的猴子森林外，還有多款自組軌道，讓您的寶貝們發揮想像力跟創造力，打造全球最棒的迷你賽車據點! 這些新鮮好玩有趣的旅展新玩樂提案，歡迎鎖定君鴻國際酒店G366展攤現場搶購！

君鴻國際酒店為全台最高的五星級國際觀光旅館，592間客房、6間主題餐廳、1間烘焙外賣店、3間多功能宴會廳及多間包廂，共可以容納250桌宴席及2,800人會議，提供最雅緻、貼心、獨特的服務，酒店主力客房與主題美食餐廳從38到79樓，居高臨下讓旅客入住期間飽覽高雄港灣壯闊之美與繁華浪漫的夜景，驚艷的視覺饗宴博得『高雄之窗』的美譽。集觀光、商務、會展、休憩旅遊及特色美食之雲端酒店，為旅客到高雄觀光之首選。周邊的景點選擇性多樣化，鄰近六合夜市、愛河之心、城市光廊、旗津風景區、夢時代購物中心、高雄展覽館、以及得全球卓越建設獎的高雄圖書總館...等，擁有豐富的自然、人文和娛樂的旅遊資源。