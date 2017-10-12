集保公益再一發 捐助大灣國小溜冰隊訓練經費

（台灣英文新聞／施家恩台北報導）2017年世大運台灣選手表現令人驚艷，為國家搶下26金、34銀、30銅的好成績，其中滑輪溜冰女將楊合貞一人包辦5金1銅，在賽事中大放異彩，更帶起了青少年學習滑輪溜冰的風潮。長期支持體育等公益活動的集保結算所，12日在台南市長見證下，捐助世大運5金女將楊合貞的母校大灣國小滑輪溜冰隊相關訓練經費，支持年輕選手追逐夢想，站上世界的競技場。

滑輪溜冰選手從基層初學到面對國際賽事，一路至少要花上10年的時間，楊合貞願意以實際行動支持母校培育小選手，集保結算所也承諾長期捐助大灣國小滑輪溜冰隊，與楊合貞共同攜手培養更多的小小楊合貞，期許未來小選手們都能在國際賽事上發光發熱，為台灣滑輪溜冰運動寫下精彩的篇章。

集保結算所長期積極投入下一代教育及健康公益活動，三年前開始辦理「大專生金融就業公益專班」，到兒童理財教育、偏鄉愛心勸募活動，再到體育運動支持。集保董事長林修銘在捐助活動上表示，集保結算所致力於臺灣金融市場的健全運作與效率提升，更長期關懷社會公益、推動金融教育，集保結算所認為企業社會責任應該與企業經營並重。集保結算所今後仍將持續舉辦並參與慈善公益活動，透過活動的舉行，希望發揮拋磚引玉的效果，讓社會各界共襄盛舉，把企業正能量帶到臺灣的每一個角落。