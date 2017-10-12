中華電信HiNet光世代榮獲滿意度調查五冠王

狂賀!中華電信HiNet光世代榮獲台灣數位匯流發展協會舉辦之「2017全台固網寬頻網路使用大調查」五冠王殊榮，為感謝客戶的強力支持，中華電信HiNet光世代於10月12日起推出感恩大回饋—「揪友一起抽紅包」網路抽獎活動，最高可獲得千元購物金。同時迎接秋季來臨，更全新祭出「狂飆Hi翻天」活動，即日起新申請/升速/續約HiNet光世代，可享優惠3選1，另有限時費率優惠，好康超多就在中華電信！

根據台灣數位匯流發展協會「2017全台固網寬頻網路使用大調查」，中華電信HiNet光世代從眾多寬頻業者中脫穎而出，客戶最重視的五項固網寬頻服務指標：網路速度、網路穩定度、客戶服務、網路安全及整體滿意度，皆獲民眾評選滿意度第一名，得到滿意度五冠王的殊榮，客戶的滿意代表HiNet光世代對固網寬頻品質的用心維護獲得肯定。感謝客戶支持，10月12日起HiNet光世代推出「揪友一起抽紅包」網路活動，以Facebook帳號登入參加紅包抽抽樂，就有機會獲得申辦HiNet光世代加碼優惠，最高新台幣1,000元家樂福購物金，邀請好友參加活動再請您一起喝city café，呼朋引伴加入No.1行列，同享極速順暢快感！

新的一季即將開始，中華電信HiNet光世代盼能與您共度涼秋，全新祭出秋季優惠方案—「狂飆Hi翻天」，即日起新申請/升速/續約HiNet光世代，即享歡樂點最高4萬點，或指定兌品(九陽豆漿機、1MORE防水藍芽耳機、飛利浦水潤溫控護髮吹風機、樂扣樂扣不鏽鋼炒鍋、日本真空保溫提鍋、行動電源、無線AP等)，或「行動大4G購機方案」折抵金最高2,000元，好禮3選1，多樣好禮任君自由選配，歡樂Hi翻天！

還有限時促銷優惠，申辦100M每月只要906元，300M只要1,299元，500M只要1,999元，還有極速1G，每月只要2,999元，最高可省14,400元，好康只到2018/1/2，想要獲得最高優惠與最快網速，快至中華電信數位門市下單去。