中華電信三度蟬聯「世界品牌獎」

「世界品牌論壇」(World Branding Forum)於倫敦時間10月11日晚上公佈2017-2018年全球「世界品牌獎」（World Branding Awards）得獎名單，共計來自32國、245項品牌榮獲國際、區域與國家品牌獎。中華電信以優異的品牌價值及全國聲望，再獲國際肯定，三度蟬聯台灣「國家品牌獎」（Brand of the Year Award），成為唯一獲獎的台灣電信業者，並與Samsung、Artel、Telkomsel等國際同業共獲殊榮。

中華電信董事長鄭優表示：「中華電信身為台灣最大電信業者，服務遍及全台消費者與海外台商。隨著電信技術與數位匯流趨勢不斷發展，未來不論是業務拓展或轉投資，國際合作都是公司積極發展的方向。很高興公司的品牌力再度獲得『世界品牌論壇』的肯定，我們會持續以品牌資產為後盾，在行動、寬頻與MOD服務上推動技術與應用創新，並在企業社會責任上以國際為標竿，永遠走在最前面。」

中華電信表示，除了三度蟬聯「世界品牌獎」外，該公司今年連續第六年納入道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices）的「新興市場指數」（DJSI-Emerging Markets Index），亦入選富時社會責任新興市場指數(FTSE4Good Emerging Index)成份股。

主辦單位「世界品牌論壇」表示，今年全球各品牌的參獎數再創新高，共有來自35國、超過3000個品牌競爭，除了Apple、BMW、Coca-Cola、Cartier、Google等國際知名品牌獲得國際、區域品牌獎外，國家品牌獎也是兵家必爭之地。「世界品牌論壇」執行長Peter Pek指出：「今年參獎品牌眾多，競爭激烈，部分國家的品牌因為實力不夠而未獲獎」，更彰顯今年獲獎的國家品牌實力堅強。

「世界品牌獎」的評選以品牌價值、市調機構評比與公眾網路投票的結果決定。今年網路投票部分亦較往年熱烈，共計超過13萬5千名民眾參與。