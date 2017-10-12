非稅務居民理財　投資稅負大不同

國人在國外謀職或異鄉生活者不在少數，雖然不一定取得國籍或永久居留權，但身份上可能已成為當地的稅務居民；然而，在他國報稅是否就不算是我國稅務居民？或者，還保留國籍或戶籍，就仍是我國稅務居民？是否為我國稅務居民，攸關海外薪酬等所得是否要回來申報，連帶在台理財收入的申報義務也可能有所不同。富邦證券提醒，若有前述狀況，務必確認自身適用的課稅規定。以報繳方式來說，非居住者的所得是就源扣繳，但居住者則採結算申報，可享免稅額、扣除額等之扣抵，對稅法多一點瞭解，便可以少一點錯誤。

所得稅法上的境內居住之個人，分為二種狀況：一、無住所，但課稅年度在境內居留時間合計滿183天者，例如在台居留滿183天的外籍人士及我國國民但無戶籍者。二、有住所(戶籍)且經常居住：此又區分為居住天數滿31天，及居住天數1天以上未滿31天，但生活及經濟重心在台灣。生活及經濟重心的認定係衡酌個人是否享有社會保險、配偶或未成年子女居住地、境內經營事業或擔任高級職務等來綜合評估，並非僅以單一項目斷定。惟實務上，大多仍以戶籍且有居住事實來為認定。

富邦證券專家團隊協理陳秋蘭表示，國人於年度中可能因個人因素改變設籍狀況，全年累計的居留天數也是變數，要金融機構在所得給付當下，確認客戶該年度適用的課稅身份實屬困難，因此多半以國籍來作業，外籍居住者於收到利息所得時已就源扣繳20%稅款；而非居住者之國人，所得給付機構仍依居住者身份開立憑單，導致應納稅額有短少或溢繳的狀況，納稅義務人還是要依自身的狀況，正確申報。

例如，有人因海外工作二年多皆未入境，被遷出戶籍，父母未察覺遷出戶籍與稅務上有關聯，仍同往常辦理結算方式，收到補稅單時即一頭霧水；也有投資人旅居海外，每年都以我國護照入境，並留有戶籍和健保，身份上很可能屬於居住者，未申報高額的海外所得，令人捏一把冷汗。還有人在戶籍遷出後，還是持續收到扣繳憑單和股利憑單，親屬認為收到這些憑單就該辦理結算申報，這樣申報也是不對的。

非居住者與居住者在稅務上有何差異？富邦證券表示，以常見的股利所得為例，目前居住者是以股利總額併入綜合所得稅申報，並適用稅額扣抵減半之規定；非居住者則是由所得給付單位，依股利淨額就源扣繳20%後，為淨額給付，不用再申報該筆股利所得，亦不能扣抵稅款。不論是何種身份，稅改草案都有針對股利所得課稅方案進行建議，可持續關注。此外，投資海外金融商品產生的海外所得，居住者若達特定條件或門檻，也要申報最低稅負；而非居住者則毋須申報最低稅負。此外，承作結構型商品時，交易完結時若身份為非居住者，適用的稅率反而會提高，要多留意。