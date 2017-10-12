新北COOL能綠學校首座『能源教育中心』揭牌典禮

新北市COOL能綠學校計畫-首座以能源科技和日常生活「食、衣、住、行、育、樂」結合為主題的「能源教育中心」，於今(12)日在萬里區萬里國小進行揭牌開幕儀式，新北市政府教育局規劃陸續設置三所COOL能綠學校，包含萬里國小、中園國小、埔墘國小，讓節能減碳融入學校課程及落實於日常生活中。

萬里國小為第一所COOL能綠學校，李後榮校長表示，學校參與節能減碳創意教學已有10餘年，「食」的方面有蚓菜共生系統、「衣」的方面有自行研發的DIY體驗課程、「住」的方面有正能源屋、「行」的方面有DIY創意風力車、「育樂」方面則有能源積木遊戲、發電體驗機驅動等多種體驗課程，建構成為學校能源課程地圖，讓能源教育的推動生活化、趣味化，更藉由導覽解說、多媒體教學與自主學習等親師生互動，達到最大的學習效益，看著學生興高彩烈地在節能教室裡踩著「發電腳踏車」，呼喝著誰的燈泡比較亮；還有小朋友使勁地轉動「手搖發電機」，驅動泡泡機吹出五彩繽紛的泡泡，萬里國小節能教室現場好不熱鬧。

教育局蔣偉民副局長表示，節能省電是每一位地球公民的責任，教育局在節能教育上不遺餘力，硬體設備方面，新北市的學校預計於107年之前透過節能績效保證專案汰換全市學校的老舊燈具，並透過能源管理系統的建置，進行大數據分析診斷，從源頭掌握新北市學校節能績效。軟體教育方面，配合綠能cool學校遊學體驗及再生能源競賽等多元活動，讓師生都能體驗到能源的珍貴及智慧節電的重要，真正培養具備能源素養的世界好公民。

限電是危機，省電是轉機，新北市政府以萬里國小為起點，建構北、中、南三大區域能源教育中心，並擴大與外縣市學校策略聯盟，互相做能源教育遊學交流，養成日常生活正確的用電知識及習慣，創造新北市能源科技典範教育中心。