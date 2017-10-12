畫中台北 跟著郭雪湖遊百年前的大稻埕

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北報導) 北市府觀傳局與郭雪湖基金會合作舉辦「畫中台北--少年郭雪湖特展」，今(12)日起於北市府台北探索館展出。觀傳局長簡余晏致詞時表示，少年郭雪湖特展，所展的不只是郭雪湖先生的畫作，更是百年前台灣人的精神、台灣人的故事。他所展的畫中台北是當代台北，也是我們這個世代的故事。

觀傳局長簡余晏說，回溯到100年前那眾聲喧嘩的世代，那麼到底台灣人發生了什麼事、遺失了什麼事呢？我們遺失了整個世代的歷史、整個世代的想法。我們現在要透過大稻埕再度接地氣，重新把我們的過去找回來。台灣人唯有找到過去就可以找到未來。

簡局長接著說，在《南街殷賑》圖這幅畫中間的一個小旗子有寫著「俱樂部」的店家，在100年前有俱樂部嗎？還有向「左側通行」的指示，我從小都是向右走的，那麼什麼時候是向左走的年代呢？原來，當時的「俱樂部」是紳士們的高級娛樂「撞球場」，而「左側通行」則是提醒我們台北曾是個「靠左走」的城市。

郭雪湖基金會代表郭松年先生表示，父親一生不服老永遠想當少年家，今天這個少年郭雪湖特展，可以從父親的畫中感受到昔日故鄉台北耐人尋味的美好情景，同時對父親藝術生涯中最精彩的時光，有深刻的體會。

郭松年代表說，父親雖然一生遊走他鄉，但一輩子懷念著故鄉「大稻埕」，也藉由畫作懷念台灣風土。透過這次展覽，基金會希望讓更多民眾認識膠彩畫大師郭雪湖的經典畫作，認識台北的故事。

北市觀傳局表示，這次在一樓大廳展出的巨幅《南街殷賑》圖高480公尺、寬240公尺，是迄今最大尺寸的畫作。另外，特展現場結合多媒體與動畫的影片，讓觀眾感染不朽畫作的情景外，二樓展廳以郭雪湖的〈昔日西門情景〉為主軸，要把畫中小販與觀展者動作互動，體驗畫中市井喧嘩的熱鬧聲響。

「畫中台北―少年郭雪湖特展」的開幕儀式由觀傳局長簡余晏、郭雪湖基金會代表郭松年先生與郭雪湖先生入世弟子陳定洋先生一同揭幕，並且在蔣渭水文化基金會執行長蔣朝根先生、台北霞海城隍廟及逾30位嘉賓見證下，引領民眾透過郭雪湖先生的畫作回到百年前的台北城。有興趣的民眾自即日起至2018年2月28日，每日9時至17時可前往台北探索館參觀。

▲郭雪湖基金會代表郭松年說明「圓山．附近」的作畫過程。(照片由台灣英文新聞提供)

▲展廳設有互動式多媒體拉近民眾距離。(照片由台灣英文新聞提供)

▲「膠彩之路」展櫃內有郭雪湖先生當年使用的顏料等作畫工具。(照片由台灣英文新聞提供)

▲多媒體與動畫影片結尾，為郭松年先生對父親郭雪湖先生的懷念。