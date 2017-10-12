法國卡羅琳賈西婭　搶下WTA 新加坡年終賽女單最後門票

（台灣英文新聞／ 粱瑜倩綜合外電報導）來自法國的卡羅琳·加西婭(Caroline Garcia)，搶下 2017 WTA 新加坡巡迴錦標賽八強門票。



加西婭成功晉級八強，將在新加坡跟其他選手一較高低。成功晉級八強的選手包括：委內瑞拉籍加比涅·穆古魯薩(Garbiñe Muguruza) 、捷克籍普莉絲可娃(Karolina Pliskova)、 羅馬尼亞籍西莫娜·哈勒普(Simona Halep)、 烏克蘭籍伊莉娜·斯維托莉娜(Elina Svitolina)、 美國籍大威(Venus Williams)、丹麥甜心卡洛琳·瓦芝妮雅琪(Caroline Wozniacki) 以及拉脫維亞耶蓮娜·奧斯塔朋科(Jelena Ostapenko)



世界排名第九的加西婭在網球巡迴賽首次亮相。她也是繼莫瑞絲摩 (Amélie Mauresmo)在2006年拿下女單門票之後的第二位法國女網選手。



23歲的加西婭已在其他巡迴站連拿下11連勝。加西婭在受訪時表示：「對我而言，搶下巡迴賽新加坡站的門票意義超級重大。我很榮幸自己能成為前八強的選手。繼莫瑞絲摩在2006年晉級八強，也讓這次的比賽更有意義。」

WTA巡迴賽錦標賽新加坡場，將在10月22至29日舉行。