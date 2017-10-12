黑犀牛重返中非查德 國家公園野生物種更豐

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導) 中非查德(Chad)環境部長Ahmat Mbodou Mahamat與南非環境部長Albi Modise於10月初簽訂協議將在明(2018)年春天引進6隻犀牛到查德國家公園，消失幾十年的野生動物將可望重新生活在查德境內。

英媒《BBC》報導，自1972年最後一次看到黑犀牛的身影後，闊別多年的瀕危野生動物將首度重返查德土地生活。過去因為非法盜獵猖厥而遭到滅絕的物種，經過幾十年後，將會有6隻犀牛從南非移轉至查德西南方的扎庫馬公園 (Parc Zakouma)，新成員的加入可望豐富該公園的野生物種。

比利時媒體《RTBF》報導，這6隻黑犀牛將採用空運的方式從南非(South Africa)運往查德(Chad)。該報引述南非環境部長Albi Modise接受法新社(AFP)的採訪時表示，這些野生動物預計明(2018)年3月至5月間運送到查德扎庫馬國家公園。

African Parks 運作總監Michael Baudoin接受《法國國際廣播電台》(RFI)的採訪時表示，最好的保育盟友就是居住在野生動物保護區附近的居民，好的社經條件，有良好的飲用水，教育、健康，對當地居民的保育意識提高起了很大作用，這將是保育工作最好的盟友。舉例來說，自NGO組織於2010年進駐該地區並努力對抗非法盜獵活動及協助當地居民發展後，當地已有500隻成象與80隻幼象，可見其野生物種的復育成果。

美媒《美國之音》(VOA)引述African Parks的新聞稿說，南非政府與查德政府簽訂《活絡大扎庫馬生態系統的功能》(l'Écosystème fonctionnel du Grand Zakouma)以「保護Siniaka Minia和Bahr Salamat的野生動物關鍵儲藏庫以及扎庫馬國家公園周圍的野生動物走廊」。另外，African Parks也說，在扎庫馬國家公園所看到的成果可再增添色彩以豐富自然美景以及確保公園外的重要棲息地，以維護當地社區和野生動植物的利益」。

根據聯合國教科文組織(UNESCO)的說明，查德國家扎庫馬國家公園成立於1963年，佔地約305,000公頃，是今日最後一個沙漠野生動物庇護所。而根據國際自然保護聯盟的數據，目前在非洲土地上大約有5,000隻黑犀牛，其中有將近1,900隻是生活在南非的土地上，以及20,000隻白犀牛受到保育。